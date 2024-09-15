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Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/pushkov-1972855164.html
Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с Россией, заявил Пушков
Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 15.09.2024
Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с Россией, заявил Пушков
Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в полномасштабную войну с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T21:28
2024-09-15T21:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
алексей пушков
дмитрий песков
совет федерации рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в полномасштабную войну с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. "В вопросе о разрешении Украине бить западными ракетами по целям в глубине России страны НАТО должны не Зеленского слушать, а отдавать себе отчёт в том, куда эта авантюра их заведёт. Зеленский встал на путь "чем хуже, тем лучше". Его задача - втянуть Запад в войну против России, и он делает всё для этого", - написал Пушков в своём Telegram-канале. При этом, отметил сенатор, разрешение, которого добивается Зеленский, прямо противоречит интересам Запада. "Оно не приближает поражение России; не меняет в пользу Украины соотношение сил и положение на фронте и рискует вовлечь Запад в войну, в которой он прямо участвовать не хочет. В этом случае из-за чего весь сыр-бор? Видимо, из-за очень желания США и Британии продемонстрировать поддержку Украины и нанести ущерб России. Иными словами, выполнить две политические задачи, замешанные на эмоциях и ненависти к Москве", - добавил политик. Он также отметил, что на Западе в настоящий момент нет лидеров, которые могли бы понять, что разрешение бить вглубь России - "абсолютная глупость". "Есть в основном меняющие друг друга с удивительной скоростью демагоги и болтуны, типа пяти экс-министров обороны Британии, чьи имена уже никто не помнит, требующие от премьера Стармера дать добро Киеву на применение дальнобойных ракет даже в том случае, если США не станут этого делать. Поэтому рассчитывать на здравый смысл и политический интеллект этой публики, увы, не приходится. За отсутствием у неё и того, и другого", - резюмировал сенатор. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240913/bouz-1972493521.html
https://ria.ru/20240915/svo-1972853628.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, сша, алексей пушков, дмитрий песков, совет федерации рф, владимир зеленский, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Алексей Пушков, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Зеленский пытается втянуть НАТО в войну с Россией, заявил Пушков

Пушков: Зеленский пытается втянуть НАТО в полномасштабную войну с Россией

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в полномасштабную войну с Россией, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
"В вопросе о разрешении Украине бить западными ракетами по целям в глубине России страны НАТО должны не Зеленского слушать, а отдавать себе отчёт в том, куда эта авантюра их заведёт. Зеленский встал на путь "чем хуже, тем лучше". Его задача - втянуть Запад в войну против России, и он делает всё для этого", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
На Западе раскрыли истинный "план победы" Зеленского
13 сентября, 13:07
При этом, отметил сенатор, разрешение, которого добивается Зеленский, прямо противоречит интересам Запада.
"Оно не приближает поражение России; не меняет в пользу Украины соотношение сил и положение на фронте и рискует вовлечь Запад в войну, в которой он прямо участвовать не хочет. В этом случае из-за чего весь сыр-бор? Видимо, из-за очень желания США и Британии продемонстрировать поддержку Украины и нанести ущерб России. Иными словами, выполнить две политические задачи, замешанные на эмоциях и ненависти к Москве", - добавил политик.
Он также отметил, что на Западе в настоящий момент нет лидеров, которые могли бы понять, что разрешение бить вглубь России - "абсолютная глупость".
"Есть в основном меняющие друг друга с удивительной скоростью демагоги и болтуны, типа пяти экс-министров обороны Британии, чьи имена уже никто не помнит, требующие от премьера Стармера дать добро Киеву на применение дальнобойных ракет даже в том случае, если США не станут этого делать. Поэтому рассчитывать на здравый смысл и политический интеллект этой публики, увы, не приходится. За отсутствием у неё и того, и другого", - резюмировал сенатор.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
"Масштабное контрнаступление": на Западе рассказали о ситуации в зоне СВО
Вчера, 21:07
В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШААлексей ПушковДмитрий ПесковСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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