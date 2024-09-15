https://ria.ru/20240915/peterburg-1972861282.html

Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита"

Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита" - РИА Новости, 15.09.2024

Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита"

Оперативниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске за организацию нападения... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T22:31

2024-09-15T22:31

2024-09-15T22:31

происшествия

санкт-петербург

россия

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Оперативниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске за организацию нападения петербуржец, сообщает пресс-служба ГУМВД, при этом источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о владельце ГК "Монолит" Игоре Константинове, подозреваемом в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году. "Четырнадцатого сентября 2024 года в 19:05 в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой главка возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске 45-летний петербуржец, обвиняемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в августе 2019 года задержанный в деловом центре в доме номер 3 по шоссе Революции предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на другого петербуржца. "В начале января 2020 года у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое найденных исполнителей избили указанную им жертву", - добавили в пресс-службе. Полиция не приводит данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о владельце ГК "Монолит" Игоре Константинове, которого подозревают в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году.

https://ria.ru/20240822/sud-1967841710.html

https://ria.ru/20240328/rozysk-1936351303.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт)