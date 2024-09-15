https://ria.ru/20240915/peterburg-1972861282.html
Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита"
Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита" - РИА Новости, 15.09.2024
Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита"
Оперативниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске за организацию нападения... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:31
2024-09-15T22:31
2024-09-15T22:31
происшествия
санкт-петербург
россия
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Оперативниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске за организацию нападения петербуржец, сообщает пресс-служба ГУМВД, при этом источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о владельце ГК "Монолит" Игоре Константинове, подозреваемом в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году. "Четырнадцатого сентября 2024 года в 19:05 в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой главка возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске 45-летний петербуржец, обвиняемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в августе 2019 года задержанный в деловом центре в доме номер 3 по шоссе Революции предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на другого петербуржца. "В начале января 2020 года у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое найденных исполнителей избили указанную им жертву", - добавили в пресс-службе. Полиция не приводит данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о владельце ГК "Монолит" Игоре Константинове, которого подозревают в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году.
https://ria.ru/20240822/sud-1967841710.html
https://ria.ru/20240328/rozysk-1936351303.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Пулково (аэропорт)
Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита"
В Петербурге у "Пулково" задержали владельца "Монолита", находящегося в розыске
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Оперативниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске за организацию нападения петербуржец, сообщает пресс-служба ГУМВД, при этом источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о владельце ГК "Монолит" Игоре Константинове, подозреваемом в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году.
"Четырнадцатого сентября 2024 года в 19:05 в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой главка возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске 45-летний петербуржец, обвиняемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 112 УК РФ
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в августе 2019 года задержанный в деловом центре в доме номер 3 по шоссе Революции предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на другого петербуржца.
"В начале января 2020 года у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое найденных исполнителей избили указанную им жертву", - добавили в пресс-службе.
Полиция не приводит данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о владельце ГК "Монолит" Игоре Константинове, которого подозревают в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году.