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Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита" - РИА Новости, 15.09.2024
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22:31 15.09.2024
https://ria.ru/20240915/peterburg-1972861282.html
Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита"
Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита" - РИА Новости, 15.09.2024
Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита"
Оперативниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске за организацию нападения... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T22:31
2024-09-15T22:31
происшествия
санкт-петербург
россия
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Оперативниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске за организацию нападения петербуржец, сообщает пресс-служба ГУМВД, при этом источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о владельце ГК "Монолит" Игоре Константинове, подозреваемом в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году. "Четырнадцатого сентября 2024 года в 19:05 в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой главка возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске 45-летний петербуржец, обвиняемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в августе 2019 года задержанный в деловом центре в доме номер 3 по шоссе Революции предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на другого петербуржца. "В начале января 2020 года у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое найденных исполнителей избили указанную им жертву", - добавили в пресс-службе. Полиция не приводит данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о владельце ГК "Монолит" Игоре Константинове, которого подозревают в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году.
https://ria.ru/20240822/sud-1967841710.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Пулково (аэропорт)
Источник: у "Пулково" задержали находящегося в розыске владельца "Монолита"

В Петербурге у "Пулково" задержали владельца "Монолита", находящегося в розыске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Оперативниками главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске за организацию нападения петербуржец, сообщает пресс-служба ГУМВД, при этом источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о владельце ГК "Монолит" Игоре Константинове, подозреваемом в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году.
"Четырнадцатого сентября 2024 года в 19:05 в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой главка возле аэропорта "Пулково" задержан находящийся в федеральном розыске 45-летний петербуржец, обвиняемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в августе 2019 года задержанный в деловом центре в доме номер 3 по шоссе Революции предложил своему знакомому найти исполнителей для нападения на другого петербуржца.
"В начале января 2020 года у дома 47 по Юнтоловскому проспекту двое найденных исполнителей избили указанную им жертву", - добавили в пресс-службе.
Полиция не приводит данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о владельце ГК "Монолит" Игоре Константинове, которого подозревают в причинении вреда здоровью коммерческому директору ГК "Беатон" в 2020 году.
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