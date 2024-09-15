https://ria.ru/20240915/opros-1972835147.html
Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, показал опрос
Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, показал опрос - РИА Новости, 15.09.2024
Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, показал опрос
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T17:49
2024-09-15T17:49
2024-09-15T17:49
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
мичиганский университет
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010514_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f006667ba9f1cbe73b812b6d500e2e0.jpg
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе управления экономикой страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross. На вопрос о том, кому они больше доверяют управление экономикой США, 44% респондентов указали на Камалу Харрис. В поддержку Дональда Трампа высказались 42% опрошенных. Как подчеркивает Financial Times, таким образом Харрис увеличила свой отрыв на 1% по сравнению с августом, когда на подобный вопрос в её поддержку высказались 42% избирателей, а в поддержку Трампа - 41%. При этом в ответ на вопрос, какие факторы они считают наиболее значимыми при решении, за чью кандидатуру голосовать на президентских выборах, 58% респондентов назвали экономические проблемы, такие как рабочие мечта и стоимость жизни. Опрос проводился онлайн с 11 по 12 сентября среди 1002 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20240915/ssha-1972774986.html
https://ria.ru/20240915/opros-1972821877.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972010514_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_9a73269ba9d982a8e1048138cbc5e176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, мичиганский университет, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Мичиганский университет, Выборы президента США — 2024
Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, показал опрос
Опрос FT: Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой США
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе управления экономикой страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой
Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross.
На вопрос о том, кому они больше доверяют управление экономикой США, 44% респондентов указали на Камалу Харрис. В поддержку Дональда Трампа высказались 42% опрошенных. Как подчеркивает Financial Times, таким образом Харрис увеличила свой отрыв на 1% по сравнению с августом, когда на подобный вопрос в её поддержку высказались 42% избирателей, а в поддержку Трампа - 41%.
При этом в ответ на вопрос, какие факторы они считают наиболее значимыми при решении, за чью кандидатуру голосовать на президентских выборах, 58% респондентов назвали экономические проблемы, такие как рабочие мечта и стоимость жизни.
Опрос проводился онлайн с 11 по 12 сентября среди 1002 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.