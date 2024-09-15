https://ria.ru/20240915/opros-1972835147.html

Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, показал опрос

Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, показал опрос - РИА Новости, 15.09.2024

Харрис опережает Трампа в вопросе управления экономикой, показал опрос

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:49

2024-09-15T17:49

2024-09-15T17:49

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

мичиганский университет

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника по предвыборной гонке республиканца Дональда Трампа в вопросе управления экономикой страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross. На вопрос о том, кому они больше доверяют управление экономикой США, 44% респондентов указали на Камалу Харрис. В поддержку Дональда Трампа высказались 42% опрошенных. Как подчеркивает Financial Times, таким образом Харрис увеличила свой отрыв на 1% по сравнению с августом, когда на подобный вопрос в её поддержку высказались 42% избирателей, а в поддержку Трампа - 41%. При этом в ответ на вопрос, какие факторы они считают наиболее значимыми при решении, за чью кандидатуру голосовать на президентских выборах, 58% респондентов назвали экономические проблемы, такие как рабочие мечта и стоимость жизни. Опрос проводился онлайн с 11 по 12 сентября среди 1002 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://ria.ru/20240915/ssha-1972774986.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, мичиганский университет, выборы президента сша — 2024