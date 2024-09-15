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В Белгородской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников
В Белгородской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 15.09.2024
В Белгородской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T23:54
2024-09-15T23:54
2024-09-15T23:54
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происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. Тревога была объявлена в 21.33 мск и продлилась около двух часов. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород
В Белгородской области отменили сигнал об опасности атаки беспилотников
Власти Белгородской области отменили сигнал об опасности атаки БПЛА