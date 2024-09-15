https://ria.ru/20240915/obstrel-1972830105.html

Австралийский журналист попал под украинский обстрел детсада в Белгороде

Австралийский журналист попал под украинский обстрел детсада в Белгороде - РИА Новости, 15.09.2024

Австралийский журналист попал под украинский обстрел детсада в Белгороде

ВСУ бьют оружием, которое поставляют страны Запада, по детским садам и площадкам Белгорода, заявил РИА Новости независимый журналист из Австралии и автор... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T17:04

2024-09-15T17:04

2024-09-15T18:31

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вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 сен — РИА Новости. ВСУ бьют оружием, которое поставляют страны Запада, по детским садам и площадкам Белгорода, заявил РИА Новости независимый журналист из Австралии и автор Telegram-канала CafeRevolution Джони Х."Мы находимся в центре детской площадки. Вчера я был здесь во время ракетного обстрела. Нам пришлось укрыться в убежище. Это гражданский город. В городе нет ни одного военного. Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда, — это западные ракеты, которые мы поставляем. Мы, говорю я, потому что я с Запада. Я ничего не могу с этим поделать. Мы поставляем, а страдают мирные жители", — отметил он.Джони Х. также рассказал, что задокументировал факт обстрела Украиной детского сада в Белгороде "Хаймарсами"."К счастью, это произошло за час до прихода детей в детский сад. Так что дети не погибли, но детский сад был полностью разрушен", — добавил журналист.Джони Х. работает в зоне СВО уже 15 месяцев. За это время он побывал в нескольких новых регионах, долгое время жил в Донецке, не раз посещал Белгород, который называет своим любимым русским городом. Журналист признался, что его восхищает мужество русских людей, которые продолжают жить полной жизнью, несмотря на обстрелы.

https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html

https://ria.ru/20240817/bomba-1966713967.html

белгород

донецк

австралия

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белгород, донецк, австралия, вооруженные силы украины, происшествия