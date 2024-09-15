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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 15.09.2024 (обновлено: 14:18 15.09.2024)
https://ria.ru/20240915/obstrel-1972802657.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.09.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель Дзержинска, входящего в городской округ Горловки, пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T12:52
2024-09-15T14:18
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Мирный житель Дзержинска, входящего в городской округ Горловки, пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", — написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мэр Приходько: мирный житель пострадал при обстреле Дзержинска со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Мирный житель Дзержинска, входящего в городской округ Горловки, пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", — написал он.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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