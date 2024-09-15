https://ria.ru/20240915/obstrel-1972802657.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 15.09.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель Дзержинска, входящего в городской округ Горловки, пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько в... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T12:52

2024-09-15T12:52

2024-09-15T14:18

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Мирный житель Дзержинска, входящего в городской округ Горловки, пострадал при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", — написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия