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После гибели двух человек в лифте в Дербенте завели уголовное дело
После гибели двух человек в лифте в Дербенте завели уголовное дело - РИА Новости, 15.09.2024
После гибели двух человек в лифте в Дербенте завели уголовное дело
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели девочки-подростка и ее матери в результате отравления продуктами горения в лифте... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T14:25
2024-09-15T14:25
2024-09-15T14:25
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МАХАЧКАЛА, 15 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели девочки-подростка и ее матери в результате отравления продуктами горения в лифте многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. В субботу вечером в подвале многоэтажки по улице Тагиева в Дербенте произошло замыкание основного электрического щитка с последующим возгоранием электропроводки, что привело к задымлению подъезда и лифтовой. Пожарные эвакуировали из заблокированного лифта 42-летнюю женщину и 15-летнюю дочь. В результате отравления продуктами горения они скончались в больнице. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц ( ч. 3 ст. 238 УК РФ)… В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении. Ранее в администрации Дербента сообщили, что жильцы этого дома будут размещены в пункте временного содержания.
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происшествия, дербент, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После гибели двух человек в лифте в Дербенте завели уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после гибели девочки и ее матери в лифте в Дербенте
МАХАЧКАЛА, 15 сен - РИА Новости.
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели девочки-подростка и ее матери в результате отравления продуктами горения в лифте многоквартирного дома в дагестанском Дербенте, сообщила пресс-служба
следственного управления СК РФ по республике.
В субботу вечером в подвале многоэтажки по улице Тагиева в Дербенте произошло замыкание основного электрического щитка с последующим возгоранием электропроводки, что привело к задымлению подъезда и лифтовой. Пожарные эвакуировали из заблокированного лифта 42-летнюю женщину и 15-летнюю дочь. В результате отравления продуктами горения они скончались в больнице.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц ( ч. 3 ст. 238 УК РФ)… В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
Ранее в администрации Дербента сообщили, что жильцы этого дома будут размещены в пункте временного содержания.