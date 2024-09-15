https://ria.ru/20240915/akhmat-1972808400.html
В "Ахмате" рассказали об охоте за бронетехникой ВСУ в Курской области
В "Ахмате" рассказали об охоте за бронетехникой ВСУ в Курской области - РИА Новости, 15.09.2024
В "Ахмате" рассказали об охоте за бронетехникой ВСУ в Курской области
Снайперы спецназа "Ахмат" ежедневно "ведут охоту" за легкобронированной техникой ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с... РИА Новости, 15.09.2024
2024-09-15T13:55
2024-09-15T13:55
2024-09-15T13:55
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россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 сен - РИА Новости. Снайперы спецназа "Ахмат" ежедневно "ведут охоту" за легкобронированной техникой ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид". "Работают ежедневно (снайперские группы – ред.), причем помимо уничтожения живой силы противника на нас легло уничтожение транспорта, в основном легкобронированного или ББМ, крупным калибром прямое попадание уничтожает или хотя бы обездвиживает", - рассказал "Аид". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html
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Работа бойцов спецназа "Ахмат" в Курской области
ВСУ используют под Суджей рои дронов и все разнообразие техники НАТО, но группа командира "Аида" спецназа "Ахмат" активно противодействует противнику, уничтожая его вооружения. Корреспонденты РИА Новости наблюдали за работой бойцов.
2024-09-15T13:55
true
PT6M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В "Ахмате" рассказали об охоте за бронетехникой ВСУ в Курской области
Командир "Ахмата": снайперы постоянно охотятся за техникой ВСУ в Курской области
КУРСКАЯ ОБЛ, 15 сен - РИА Новости. Снайперы спецназа "Ахмат" ежедневно "ведут охоту" за легкобронированной техникой ВСУ в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов с позывным "Аид".
"Работают ежедневно (снайперские группы – ред.), причем помимо уничтожения живой силы противника на нас легло уничтожение транспорта, в основном легкобронированного или ББМ, крупным калибром прямое попадание уничтожает или хотя бы обездвиживает", - рассказал "Аид".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,1 тысячи военных, 110 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.