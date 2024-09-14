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"Содержательная пустота". Пушков сравнил Трампа и Харрис - РИА Новости, 14.09.2024
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11:29 14.09.2024 (обновлено: 11:30 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/vybory-1972667197.html
"Содержательная пустота". Пушков сравнил Трампа и Харрис
"Содержательная пустота". Пушков сравнил Трампа и Харрис - РИА Новости, 14.09.2024
"Содержательная пустота". Пушков сравнил Трампа и Харрис
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступает на выборах как кандидат здравого смысла в отличие от его соперницы от демократов Камалы... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:29
2024-09-14T11:30
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камала харрис
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступает на выборах как кандидат здравого смысла в отличие от его соперницы от демократов Камалы Харрис, которая является продуктом избирательных технологий, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "На этих выборах в США Трамп, при всех его огрехах и человеческих слабостях, выступает как кандидат здравого смысла. Харрис, напротив, выступает как лишенный личностных характеристик продукт избирательных технологий. Ее постоянный смех не должен обманывать, поскольку является не более, чем приемом, помогающим скрывать содержательную пустоту и взаимодействовать с толпой", - написал он. Он отметил, что Трамп представляет собой "человеческое начало на выборах", а Харрис - "политтехнологическое". "Два разных кандидата, две разных Америки", - резюмировал политик. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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сша, дональд трамп, камала харрис, алексей пушков, в мире
США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Алексей Пушков, В мире
"Содержательная пустота". Пушков сравнил Трампа и Харрис

Пушков: Трамп выступает как кандидат здравого смысла в отличие от Харрис

© AP Photo / Alex BrandonПредвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выступает на выборах как кандидат здравого смысла в отличие от его соперницы от демократов Камалы Харрис, которая является продуктом избирательных технологий, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"На этих выборах в США Трамп, при всех его огрехах и человеческих слабостях, выступает как кандидат здравого смысла. Харрис, напротив, выступает как лишенный личностных характеристик продукт избирательных технологий. Ее постоянный смех не должен обманывать, поскольку является не более, чем приемом, помогающим скрывать содержательную пустоту и взаимодействовать с толпой", - написал он.
Он отметил, что Трамп представляет собой "человеческое начало на выборах", а Харрис - "политтехнологическое".
"Два разных кандидата, две разных Америки", - резюмировал политик.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха
7 сентября, 08:00
 
СШАДональд ТрампКамала ХаррисАлексей ПушковВ мире
 
 
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