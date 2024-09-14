https://ria.ru/20240914/vsu-1972751909.html

"Разрезается": на Украине рассказали о большой проблеме ВСУ

"Разрезается": на Украине рассказали о большой проблеме ВСУ - РИА Новости, 14.09.2024

"Разрезается": на Украине рассказали о большой проблеме ВСУ

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР приведет к разрезанию фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T21:04

2024-09-14T21:04

2024-09-14T23:28

специальная военная операция на украине

безопасность

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днр

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красноармейск

покровск

киев

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР приведет к разрезанию фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube"Они (российские военные. — Прим. ред.) доходят до Покровска, рядом уже Днепропетровская область, на севере укрепрайон и на юге укрепрайон. Если они доходят до Покровска, то фронт разрезается", — утверждает он.По мнению офицера, разделение украинских сил на этом участке позволит российской армии с легкостью добить оставшиеся подразделения ВСУ и дойти до Днепропетровской области."Они дойдут до административных границ Донецкой (ДНР. — Прим. ред.) и Луганской (ЛНР. — Прим. ред.) областей", — выразил уверенность Стариков.Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240914/ssha-1972729326.html

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покровск

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безопасность, россия, днр, лнр, красноармейск, покровск, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф