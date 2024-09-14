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"Разрезается": на Украине рассказали о большой проблеме ВСУ - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:04 14.09.2024 (обновлено: 23:28 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/vsu-1972751909.html
"Разрезается": на Украине рассказали о большой проблеме ВСУ
"Разрезается": на Украине рассказали о большой проблеме ВСУ - РИА Новости, 14.09.2024
"Разрезается": на Украине рассказали о большой проблеме ВСУ
Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР приведет к разрезанию фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T21:04
2024-09-14T23:28
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
лнр
красноармейск
покровск
киев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР приведет к разрезанию фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube"Они (российские военные. — Прим. ред.) доходят до Покровска, рядом уже Днепропетровская область, на севере укрепрайон и на юге укрепрайон. Если они доходят до Покровска, то фронт разрезается", — утверждает он.По мнению офицера, разделение украинских сил на этом участке позволит российской армии с легкостью добить оставшиеся подразделения ВСУ и дойти до Днепропетровской области."Они дойдут до административных границ Донецкой (ДНР. — Прим. ред.) и Луганской (ЛНР. — Прим. ред.) областей", — выразил уверенность Стариков.Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240914/ssha-1972729326.html
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россия
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безопасность, россия, днр, лнр, красноармейск, покровск, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, ЛНР, Красноармейск, Покровск, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Разрезается": на Украине рассказали о большой проблеме ВСУ

Стариков: освобождение Красноармейска разрежет фронт пополам

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР приведет к разрезанию фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube
"Они (российские военные. — Прим. ред.) доходят до Покровска, рядом уже Днепропетровская область, на севере укрепрайон и на юге укрепрайон. Если они доходят до Покровска, то фронт разрезается", — утверждает он.
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По мнению офицера, разделение украинских сил на этом участке позволит российской армии с легкостью добить оставшиеся подразделения ВСУ и дойти до Днепропетровской области.
«
"Они дойдут до административных границ Донецкой (ДНР. — Прим. ред.) и Луганской (ЛНР. — Прим. ред.) областей", — выразил уверенность Стариков.
Главком ВСУ Александр Сырский 5 сентября после осмотра линии фронта признал, что ВСУ уступают российской армии в вооружении и личном составе, в том числе на Красноармейском направлении.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРЛНРКрасноармейскПокровскКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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