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В Германии раскрыли последствия особой стратегии Запада по Украине
В Германии раскрыли последствия особой стратегии Запада по Украине - РИА Новости, 14.09.2024
В Германии раскрыли последствия особой стратегии Запада по Украине
Союзники Украины не достигли успехов, накачивая Киев вооружениями, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:58
2024-09-14T15:58
2024-09-14T16:06
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Союзники Украины не достигли успехов, накачивая Киев вооружениями, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в интервью Tagesspiegel."Стратегия поставок оружия Украине, чтобы она выиграла в конфликте, потерпела крах", — сказала она.Вагенкнехт добавила, что Киеву стоит готовиться идти на компромиссы в будущих переговорах с Россией, особенно в вопросе вступления в НАТО.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972533032.html
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в мире, украина, россия, киев, сара вагенкнехт, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Германии раскрыли последствия особой стратегии Запада по Украине
Вагенкнехт: стратегия накачивания Украины оружием провалилась
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Союзники Украины не достигли успехов, накачивая Киев вооружениями, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в интервью Tagesspiegel
.
"Стратегия поставок оружия Украине, чтобы она выиграла в конфликте, потерпела крах", — сказала она.
Вагенкнехт добавила, что Киеву стоит готовиться идти на компромиссы в будущих переговорах с Россией, особенно в вопросе вступления в НАТО.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.