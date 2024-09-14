Рейтинг@Mail.ru
В Германии раскрыли последствия особой стратегии Запада по Украине - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 14.09.2024 (обновлено: 16:06 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972708140.html
В Германии раскрыли последствия особой стратегии Запада по Украине
В Германии раскрыли последствия особой стратегии Запада по Украине - РИА Новости, 14.09.2024
В Германии раскрыли последствия особой стратегии Запада по Украине
Союзники Украины не достигли успехов, накачивая Киев вооружениями, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:58
2024-09-14T16:06
в мире
украина
россия
киев
сара вагенкнехт
владимир путин
юрий ушаков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_0:155:3068:1881_1920x0_80_0_0_6c4d6a9ad2524f30acbddafad4713fb4.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Союзники Украины не достигли успехов, накачивая Киев вооружениями, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в интервью Tagesspiegel."Стратегия поставок оружия Украине, чтобы она выиграла в конфликте, потерпела крах", — сказала она.Вагенкнехт добавила, что Киеву стоит готовиться идти на компромиссы в будущих переговорах с Россией, особенно в вопросе вступления в НАТО.После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972533032.html
https://ria.ru/20240914/rossiya-1972663647.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906115242_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_3aadaf79edda29a93ea7939acaf7f3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, сара вагенкнехт, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Германии раскрыли последствия особой стратегии Запада по Украине

Вагенкнехт: стратегия накачивания Украины оружием провалилась

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Союзники Украины не достигли успехов, накачивая Киев вооружениями, заявила глава партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт в интервью Tagesspiegel.
"Стратегия поставок оружия Украине, чтобы она выиграла в конфликте, потерпела крах", — сказала она.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Решение конфликта на Украине невозможно без участия США, заявили в Киеве
13 сентября, 15:05
Вагенкнехт добавила, что Киеву стоит готовиться идти на компромиссы в будущих переговорах с Россией, особенно в вопросе вступления в НАТО.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
"Очень близко". В Германии сделали тревожное заявление об ударах по России
Вчера, 10:38
 
В миреУкраинаРоссияКиевСара ВагенкнехтВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала