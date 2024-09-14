https://ria.ru/20240914/ukraina-1972635931.html

Экс-посол Британии в США предупредил о риске эскалации конфликта на Украине

Экс-посол Британии в США предупредил о риске эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 14.09.2024

Экс-посол Британии в США предупредил о риске эскалации конфликта на Украине

Бывший посол Великобритании в США и бывший советник по национальной безопасности британского премьера Ким Дэррок предупредил, что разрешение Украине запускать... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T01:24

2024-09-14T01:24

2024-09-14T01:24

россия

великобритания

сша

владимир путин

дмитрий песков

карин жан-пьер

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Бывший посол Великобритании в США и бывший советник по национальной безопасности британского премьера Ким Дэррок предупредил, что разрешение Украине запускать ракеты большой дальности по территории России грозит серьезной эскалацией конфликта. Как сообщает издание Financial Times, Дэррок в ходе интервью сказал, что западные союзники "должны тщательно обдумать" предупреждения президента Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России. "Мы действительно не хотим эскалации", - заявил экс-посол журналистам издания. Дэррок добавил, что он не убежден, что использование ракет Storm Shadow для поражения целей в России станет решающим фактором в конфликте. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не стоит ожидать никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории. В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

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россия, великобритания, сша, владимир путин, дмитрий песков, карин жан-пьер, вооруженные силы украины, нато, в мире