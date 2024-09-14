https://ria.ru/20240914/trofei-1972714283.html

Военные рассказали об использовании трофейной техники в спецоперации

Военные рассказали об использовании трофейной техники в спецоперации - РИА Новости, 14.09.2024

Военные рассказали об использовании трофейной техники в спецоперации

Порядка 30% техники, захваченной Южной группировкой войск на СВО, отремонтировано и поставлено на вооружение РФ, сообщил журналистам замкомандующего войсками... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:42

2024-09-14T16:42

2024-09-14T16:42

специальная военная операция на украине

россия

ростов-на-дону

донецкая народная республика

южный военный округ

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Порядка 30% техники, захваченной Южной группировкой войск на СВО, отремонтировано и поставлено на вооружение РФ, сообщил журналистам замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Евгений Разумихин. В субботу в Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР. "В настоящее время 30% техники, которая захвачена, она в строю, выполняет задачи в наших боевых порядках", - сказал он.Разумихин уточнил, что это в основном техника, которая ранее была на вооружении в странах Варшавского договора, которые поставляли Украине свою технику в самом начале СВО. "Это БМП, БТР, танки. Они восстанавливаются и ставятся в строй и выполняют задачи с нашей боевой техникой", - добавил он.

https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html

https://ria.ru/20240331/spetsoperatsiya-1936900477.html

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ростов-на-дону

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ростов-на-дону, донецкая народная республика, южный военный округ, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф