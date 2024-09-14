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Военные рассказали об использовании трофейной техники в спецоперации - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/trofei-1972714283.html
Военные рассказали об использовании трофейной техники в спецоперации
Военные рассказали об использовании трофейной техники в спецоперации - РИА Новости, 14.09.2024
Военные рассказали об использовании трофейной техники в спецоперации
Порядка 30% техники, захваченной Южной группировкой войск на СВО, отремонтировано и поставлено на вооружение РФ, сообщил журналистам замкомандующего войсками... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:42
2024-09-14T16:42
специальная военная операция на украине
россия
ростов-на-дону
донецкая народная республика
южный военный округ
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Порядка 30% техники, захваченной Южной группировкой войск на СВО, отремонтировано и поставлено на вооружение РФ, сообщил журналистам замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Евгений Разумихин. В субботу в Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР. "В настоящее время 30% техники, которая захвачена, она в строю, выполняет задачи в наших боевых порядках", - сказал он.Разумихин уточнил, что это в основном техника, которая ранее была на вооружении в странах Варшавского договора, которые поставляли Украине свою технику в самом начале СВО. "Это БМП, БТР, танки. Они восстанавливаются и ставятся в строй и выполняют задачи с нашей боевой техникой", - добавил он.
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html
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россия, ростов-на-дону, донецкая народная республика, южный военный округ, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростов-на-Дону, Донецкая Народная Республика, Южный военный округ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военные рассказали об использовании трофейной техники в спецоперации

Замкомандующего ЮВО Разумихин: ВС РФ используют 30% трофейной техники в зоне СВО

© РИА НовостиВыставка трофейной техники, захваченной российскими военными, в Ростове-на-Дону
Выставка трофейной техники, захваченной российскими военными, в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости
Выставка трофейной техники, захваченной российскими военными, в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен — РИА Новости. Порядка 30% техники, захваченной Южной группировкой войск на СВО, отремонтировано и поставлено на вооружение РФ, сообщил журналистам замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Евгений Разумихин.
В субботу в Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР.
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"В настоящее время 30% техники, которая захвачена, она в строю, выполняет задачи в наших боевых порядках", - сказал он.
Разумихин уточнил, что это в основном техника, которая ранее была на вооружении в странах Варшавского договора, которые поставляли Украине свою технику в самом начале СВО.
"Это БМП, БТР, танки. Они восстанавливаются и ставятся в строй и выполняют задачи с нашей боевой техникой", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостов-на-ДонуДонецкая Народная РеспубликаЮжный военный округБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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