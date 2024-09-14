https://ria.ru/20240914/trofei-1972703442.html

В Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники

В Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники - РИА Новости, 14.09.2024

В Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники

Выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР, открылась в субботу в парке "Левобережный" Ростова-на-Дону, передает... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T15:17

2024-09-14T15:17

2024-09-14T15:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

нато

южный военный округ

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972680462_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_c5b2636238dbd1edcc51668fba82af8a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР, открылась в субботу в парке "Левобережный" Ростова-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. В основной части экспозиции представлена военная техника иностранного производства, в том числе бронетранспортеры из США, Дании, Великобритании, бронеавтомобиль, украинский танк Т-64БВ "Булат". Отдельные площадки выставки посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотникам, стрелковому и противотанковому вооружению противника. Вся техника и вооружение, по данным организаторов выставки, были захвачены военнослужащими Южной группировки войск в ходе выполнения задач специальной военной операции на донецком и авдеевском направлениях в ДНР. "Такие выставки важны. Берет гордость, что наша техника сильнее, наши ребята, герои, могут с этой техникой справиться. Как бы нас ни пугали "Леопардами", Abrams и даже БТР, переделанными украинцами, все равно эта техника горит, ломается и захватывается", - сказал журналистам замкомандующего войсками ЮВО Владимир Жаров. Помимо выставки для гостей мероприятия развернули полевую кухню, где можно отведать "солдатской" каши с чаем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html

https://ria.ru/20240825/cv-90-1968309189.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, донецкая народная республика, нато, южный военный округ, безопасность