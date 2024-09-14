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В Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники - РИА Новости, 14.09.2024
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15:17 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/trofei-1972703442.html
В Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники
В Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники - РИА Новости, 14.09.2024
В Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники
Выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР, открылась в субботу в парке "Левобережный" Ростова-на-Дону, передает... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T15:17
2024-09-14T15:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
нато
южный военный округ
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР, открылась в субботу в парке "Левобережный" Ростова-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события. В основной части экспозиции представлена военная техника иностранного производства, в том числе бронетранспортеры из США, Дании, Великобритании, бронеавтомобиль, украинский танк Т-64БВ "Булат". Отдельные площадки выставки посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотникам, стрелковому и противотанковому вооружению противника. Вся техника и вооружение, по данным организаторов выставки, были захвачены военнослужащими Южной группировки войск в ходе выполнения задач специальной военной операции на донецком и авдеевском направлениях в ДНР. "Такие выставки важны. Берет гордость, что наша техника сильнее, наши ребята, герои, могут с этой техникой справиться. Как бы нас ни пугали "Леопардами", Abrams и даже БТР, переделанными украинцами, все равно эта техника горит, ломается и захватывается", - сказал журналистам замкомандующего войсками ЮВО Владимир Жаров. Помимо выставки для гостей мероприятия развернули полевую кухню, где можно отведать "солдатской" каши с чаем. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240903/spetsoperatsiya-1969954421.html
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россия, украина, донецкая народная республика, нато, южный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, Южный военный округ, Безопасность
В Ростове-на-Дону открылась выставка трофейной техники

Выставка захваченной в ходе СВО трофейной техники открылась в Ростове-на-Дону

© РИА НовостиВыставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ДНР, открылась в Ростове-на-Дону
Выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ДНР, открылась в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости
Выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ДНР, открылась в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сен - РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР, открылась в субботу в парке "Левобережный" Ростова-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.
В основной части экспозиции представлена военная техника иностранного производства, в том числе бронетранспортеры из США, Дании, Великобритании, бронеавтомобиль, украинский танк Т-64БВ "Булат". Отдельные площадки выставки посвящены трофейным разведывательным и ударным беспилотникам, стрелковому и противотанковому вооружению противника.
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Вся техника и вооружение, по данным организаторов выставки, были захвачены военнослужащими Южной группировки войск в ходе выполнения задач специальной военной операции на донецком и авдеевском направлениях в ДНР.
"Такие выставки важны. Берет гордость, что наша техника сильнее, наши ребята, герои, могут с этой техникой справиться. Как бы нас ни пугали "Леопардами", Abrams и даже БТР, переделанными украинцами, все равно эта техника горит, ломается и захватывается", - сказал журналистам замкомандующего войсками ЮВО Владимир Жаров.
Помимо выставки для гостей мероприятия развернули полевую кухню, где можно отведать "солдатской" каши с чаем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОЮжный военный округБезопасность
 
 
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