https://ria.ru/20240914/ssha-1972636662.html

Белый дом не сообщил о решении одобрить удары ВСУ по России

Белый дом не сообщил о решении одобрить удары ВСУ по России - РИА Новости, 14.09.2024

Белый дом не сообщил о решении одобрить удары ВСУ по России

Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении американского лидера... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T01:45

2024-09-14T01:45

2024-09-14T01:51

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа."Лидеры провели углубленное обсуждение ряда вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес. Они подтвердили свою неизменную поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии", - указано в итогом релизе по итогам встречи.При этом документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона одобрить использование западных дальнобойных ракет для ударов ВСУ вглубь российской территории.Перед началом встречи Байден заявил журналистам пула Белого дома, что данный вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не стоит ожидать никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории.В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

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в мире, сша, россия, вооруженные силы украины, украина, джо байден, кир стармер, нато