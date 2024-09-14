В Белом доме оценили реакцию RT на санкции
Белый дом: США не до смеха, когда речь идет о подрыве демократических институтов
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала реакцию телеканала RT на введенные американскими властями санкции в отношении него, заявив, что США не до смеха, когда речь идет "об операциях по подрыву демократических институтов внутри страны".
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
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RT при этом иронично заявил, что все это время вещал "прямо из штаб-квартиры КГБ", и выразил опасение, что у него "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает" о телеканале.
"Министерства юстиции, финансов и государственный департамент предприняли действия с целью прервать скрытые информационные операции по подрыву наших демократических институтов внутри страны. Мы не смеемся над этим. Это очень серьезно и мы относимся к этому очень серьезно", — сказала Жан-Пьер на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать реакцию RT на введение санкций.
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Министерство финансов США уже объявляло 4 сентября о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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