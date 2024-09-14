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В Белом доме оценили реакцию RT на санкции - РИА Новости, 14.09.2024
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00:14 14.09.2024 (обновлено: 01:05 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/ssha-1972633782.html
В Белом доме оценили реакцию RT на санкции
В Белом доме оценили реакцию RT на санкции - РИА Новости, 14.09.2024
В Белом доме оценили реакцию RT на санкции
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала реакцию телеканала RT на введенные американскими властями санкции в отношении него, заявив, что США РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T00:14
2024-09-14T01:05
сша
россия
карин жан-пьер
маргарита симоньян
энтони блинкен
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала реакцию телеканала RT на введенные американскими властями санкции в отношении него, заявив, что США не до смеха, когда речь идет "об операциях по подрыву демократических институтов внутри страны". В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". RT при этом иронично заявил, что все это время вещал "прямо из штаб-квартиры КГБ", и выразил опасение, что у него "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает" о телеканале. "Министерства юстиции, финансов и государственный департамент предприняли действия с целью прервать скрытые информационные операции по подрыву наших демократических институтов внутри страны. Мы не смеемся над этим. Это очень серьезно и мы относимся к этому очень серьезно", — сказала Жан-Пьер на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать реакцию RT на введение санкций. Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям". Министерство финансов США уже объявляло 4 сентября о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
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сша, россия, карин жан-пьер, маргарита симоньян, энтони блинкен, санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
США, Россия, Карин Жан-Пьер, Маргарита Симоньян, Энтони Блинкен, Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
В Белом доме оценили реакцию RT на санкции

Белый дом: США не до смеха, когда речь идет о подрыве демократических институтов

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала реакцию телеканала RT на введенные американскими властями санкции в отношении него, заявив, что США не до смеха, когда речь идет "об операциях по подрыву демократических институтов внутри страны".
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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RT при этом иронично заявил, что все это время вещал "прямо из штаб-квартиры КГБ", и выразил опасение, что у него "заканчивается попкорн, чтобы сидеть и смотреть, что еще правительство США придумает" о телеканале.
"Министерства юстиции, финансов и государственный департамент предприняли действия с целью прервать скрытые информационные операции по подрыву наших демократических институтов внутри страны. Мы не смеемся над этим. Это очень серьезно и мы относимся к этому очень серьезно", — сказала Жан-Пьер на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать реакцию RT на введение санкций.
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия Сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".
Министерство финансов США уже объявляло 4 сентября о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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СШАРоссияКарин Жан-ПьерМаргарита СимоньянЭнтони БлинкенСанкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
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