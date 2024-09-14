https://ria.ru/20240914/rezidentsiya-1972714448.html

Ким Чен Ын дважды принял Шойгу в резиденции, где ранее останавливался Путин

Ким Чен Ын дважды принял Шойгу в резиденции, где ранее останавливался Путин - РИА Новости, 14.09.2024

Ким Чен Ын дважды принял Шойгу в резиденции, где ранее останавливался Путин

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дважды принял секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, их встречи проходили в государственной резиденции... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:43

2024-09-14T16:43

2024-09-14T16:43

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дважды принял секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, их встречи проходили в государственной резиденции Кымсусан, где ранее во время посещения Пхеньяна останавливался президент РФ Владимир Путин, свидетельствуют сообщение и фотографии, опубликованные агентством ЦТАК. По данным ЦТАК, в ходе первой встречи секретарь Совбеза передал Ким Чен Ыну "теплый привет" от российского президента, в ответ на что северокорейский лидер попросил передать "искренний привет" Владимиру Путину и заявил, что рад встрече с Сергеем Шойгу год спустя. Визит секретаря Совета Безопасности РФ в Пхеньян проходил 13 сентября, в день саммита лидеров двух стран на космодроме Восточный в 2023 году. Ранее посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщал РИА Новости, что принципиальное решение о подготовке нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, содержащего, помимо прочего, положение о военной взаимопомощи, было принято лидерами двух стран еще во время саммита на космодроме Восточный. При этом встрече на Восточном предшествовал визит в Пхеньян Сергея Шойгу 26-27 июля. Подписание нового договора состоялось во время визита Владимира Путина в КНДР 19 июня нынешнего года. Во время вчерашней встречи Шойгу и Ким Чен Ын провели "широкий обмен мнениями по региональной и международной ситуации, а также вопросам укрепления взаимодействия в целях защиты взаимных интересов в сфере безопасности путем дальнейшего углубления стратегического диалога между КНДР и РФ". Стороны, как отмечается, "пришли к общему удовлетворительному мнению по обсуждавшимся вопросам". При этом "вечером этого дня товарищ Ким Чен Ын снова встретился с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу и продолжил конструктивную беседу", отмечает ЦТАК. На фотографиях, опубликованных агентством, секретарь Совбеза и председатель Госсовета запечатлены на фоне интерьеров государственной резиденции Кымсусан. Их переговоры проходили с глазу на глаз за белым круглым столом и креслами, которые использовались во время личных переговоров Путина и Ким Чен Ына в июне. Встреча лидеров тет-а-тет тогда продлилась около двух часов, в ходе нее, как писал ЦТАК, обсуждались "важнейшие вопросы". Шойгу, по-видимому, стал третьим иностранным гостем, останавливавшимся в государственной резиденции Кымсусан. Она была построена в 2019 году незадолго до визита в Пхеньян председателя КНР Си Цзиньпина, и с тех пор сообщалось только о посещении ее президентом РФ Владимиром Путиным. Где останавливался Шойгу во время визита в июле прошлого года, не уточнялось, но его встречи с Ким Чен Ыном проходили в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи. Недалеко от резиденции Кымсусан имеется также государственная резиденция Пэкхвавон, где ранее принимали всех высокопоставленных иностранных гостей, в том числе Путина в 2000 году. Одна из фотографий ЦТАК демонстрирует совместную трапезу секретаря Совбеза и председателя Госсовета, на ней они, по-видимому, ужинают морепродуктами в рыбном ресторане. В ходе прошлогодней поездки Ким Чен Ына по дальневосточным регионам РФ Шойгу дважды устраивал трапезы для высокого гостя: первая состоялась после утреннего осмотра стратегической и оперативно-тактической авиации ВКС России на аэродроме Кневичи в Приморье, а официальный обед - после посещения фрегата "Маршал Шапошников". Оба мероприятия прошли в полевых условиях, в армейской надувной палатке. По завершении обеда министр обороны РФ предподнес в подарок Ким Чен Ыну богато украшенный меч и шапку-ушанку, которую северокорейский лидер с удовольствием сразу примерил. На одной из фотографий агентства с нынешней встречи Шойгу с Ким Чен Ыном вместе сидят на передних сиденьях автомобиля Mercedes Maybach S650, украшенного эмблемой Госсовета КНДР, которую размещают на транспортных средствах высшего руководителя страны. Северокорейский лидер в этот момент сидит за рулем. Об использовании Ким Чен Ыном автомобиля данной марки впервые стало известно в декабре прошлого года из кадров центрального телевидения КНДР. При этом в феврале северокорейские СМИ сообщали, что лидер страны получил в подарок российский лимузин "Аурус", который Владимир Путин демонстрировал своему коллеге в ходе встречи на космодроме Восточный. Во время визита Пхеньян Путин подарил Ким Чен Ыну второй "Аурус" на короткой базе с номерным знаком, символизирующим дату соглашения о перемирии в Корейской войне. Лидеры России и КНДР тогда вместе прокатились на этом автомобиле по госрезиденции, сначала за рулем сидел Путин, затем машину опробовал северокорейский руководитель. На итоговых фотографиях вчерашней встречи Ким Чен Ын также запечатлен провожающим Сергея Шойгу в аэропорту. Они обнимаются, жмут друг другу руки, к трапу самолета секретаря СБ РФ проложена красная ковровая дорожка, вдоль которой размещен почетный караул. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в сентябре 2023 года во второй раз посетил Россию, совершив семидневное турне по Дальнему Востоку. Его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась на космодроме Восточный в Амурской области. Лидеры двух стран провели переговоры в составе делегаций и тет-а-тет, а также осмотрели монтажно-испытательный корпус ракет-носителей "Союз-2" и "Ангара". Затем Ким Чен Ын посетил также Комсомольск-на-Амуре и Владивосток, познакомившись с российской военной техникой, балетом и экономическими достижениями дальневосточных регионов России. В переговорах с российской стороны участвовал посещавший Пхеньян в июле того же года Шойгу, северокорейская сторона была представлена в том числе заведующим отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи маршалом сухопутных войск КНДР Пак Чон Чхоном и министром обороны КНДР Кан Сун Намом. Кроме того, северокорейского лидера в поездке сопровождали заместитель главы Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль, командующие военно-воздушными и военно-морскими силами, другие высокопоставленные чиновники и военные. Комментируя результаты переговоров лидеров двух стран, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сообщал, что они "были весьма и весьма конструктивными". По его словам, военно-техническое сотрудничество - это "чувствительная область", но Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях". Речь может идти как про военное взаимодействие, так и обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам в области безопасности, однако эти вопросы "не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования", подчеркивал Песков. Путин посетил КНДР с дружественным государственным визитом 18-19 июня. Это был первый визит Путина в Пхеньян с июля 2000 года и первый в истории двусторонних отношений государственный визит - высшей категории по дипломатическому протоколу. Руководитель КНДР лично встретил президента России в аэропорту и проводил его до резиденции. На следующий день состоялась церемония официальной встречи с почетным караулом, которая прошла на главной площади страны, куда собрались десятки тысяч жителей Пхеньяна, приветствовавших российского лидера. Северокорейская столица была обильно украшена российскими флагами, портретами Путина и плакатами с лозунгами о нерушимости российско-корейской дружбы и сплоченности. Российско-корейские переговоры прошли в государственной резиденции Кымсусан, они проводились как в формате делегаций, так и с продолжительным общением лидеров один на один. Основным итогом стало подписание нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в который вернулось положение о незамедлительном оказании военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами, ранее существовавшее в базовом договоре СССР и КНДР. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступили с заявлениями для прессы, прогулялись вместе по резиденции, обменялись подарками, посетили торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, руководители России и КНДР вместе возложили венок к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, и посетили пхеньянский храм Живоначальной Троицы. Северокорейский лидер также лично провожал российского гостя в аэропорту. Комментируя результаты своей поездки в КНДР, Путин признался, что не ожидал столь масштабного приема в Северной Корее. Он выразил надежду на то, что подписанный с Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве станет сдерживающим фактором, который не позволит тлеющему корейскому кризису перерасти в активную фазу. Путин подчеркнул, что положения о взаимной обороне действуют "в случае военной агрессии", и в этом смысле Южной Корее и другим странам, которые не собираются нападать на КНДР, нечего бояться. Российский президент также сравнил санкционный режим против КНДР с блокадой Ленинграда, заявив о необходимости работать над их постепенной отменой. При этом Путин предостерег Сеул от поставок летального оружия в зону боевых действий на Украине, заявив, что это будет большой ошибкой. Он отметил, что Россия оставляет за собой право на поставку вооружений в другие страны, не исключая КНДР, и Москва может при необходимости принять решения, которые вряд ли понравятся руководству Южной Кореи.

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