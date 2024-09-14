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Путин отметил вклад жителей Дагестана в борьбу с терроризмом - РИА Новости, 14.09.2024
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10:42 14.09.2024 (обновлено: 11:47 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/putin-1972664140.html
Путин отметил вклад жителей Дагестана в борьбу с терроризмом
Путин отметил вклад жителей Дагестана в борьбу с терроризмом - РИА Новости, 14.09.2024
Путин отметил вклад жителей Дагестана в борьбу с терроризмом
Президент Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с 25-й годовщиной отражения нападения банды международных террористов, вторгшихся на территорию республики... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:42
2024-09-14T11:47
владимир путин
северный кавказ
республика дагестан
безопасность
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с 25-й годовщиной отражения нападения банды международных террористов, вторгшихся на территорию республики в сентябре 1999 года, сообщается на сайте Кремля.&quot;Тогда, в тяжелых для Северного Кавказа и всей страны испытаниях, воочию проявились лучшие качества нашего многонационального народа: сплоченность, самоотверженность, беззаветная любовь к Родине, ответственность за ее судьбу&quot;, — говорится в поздравительной телеграмме.Глава государства напомнил, что дагестанские ополченцы вместе с вооруженными силами и добровольцами из многих регионов нерушимой стеной встали на пути врага и показали силу единения людей перед общей угрозой. "Мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, их сегодняшними подвигами в ходе специальной военной операции", — подчеркнул Путин.Он также отметил роль тогдашнего главы Дагестана Магомедали Магомедова в укреплении мира и согласия в республике и сохранении территориальной целостности России. Путин назвал его выдающимся государственным деятелем, мужественным, наделенным несгибаемой волей человеком, настоящим патриотом, верным сыном Дагестана и всей России."Убежден, что, опираясь на вековые традиции дружбы и взаимопонимания, передающиеся из поколения в поколение, мы и впредь будем достойно решать ответственные задачи на благо Отечества", — добавил президент.Он также пожелал жителям Дагестана успехов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20240807/dagestan-1964493074.html
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владимир путин, северный кавказ, республика дагестан, безопасность
Владимир Путин, Северный Кавказ, Республика Дагестан, Безопасность
Путин отметил вклад жителей Дагестана в борьбу с терроризмом

Путин отметил вклад жителей Дагестана в отражение агрессии терроризма в 1999

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с 25-й годовщиной отражения нападения банды международных террористов, вторгшихся на территорию республики в сентябре 1999 года, сообщается на сайте Кремля.
«

"Тогда, в тяжелых для Северного Кавказа и всей страны испытаниях, воочию проявились лучшие качества нашего многонационального народа: сплоченность, самоотверженность, беззаветная любовь к Родине, ответственность за ее судьбу", — говорится в поздравительной телеграмме.

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Глава государства напомнил, что дагестанские ополченцы вместе с вооруженными силами и добровольцами из многих регионов нерушимой стеной встали на пути врага и показали силу единения людей перед общей угрозой.
"Мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, их сегодняшними подвигами в ходе специальной военной операции", — подчеркнул Путин.
Он также отметил роль тогдашнего главы Дагестана Магомедали Магомедова в укреплении мира и согласия в республике и сохранении территориальной целостности России. Путин назвал его выдающимся государственным деятелем, мужественным, наделенным несгибаемой волей человеком, настоящим патриотом, верным сыном Дагестана и всей России.
"Убежден, что, опираясь на вековые традиции дружбы и взаимопонимания, передающиеся из поколения в поколение, мы и впредь будем достойно решать ответственные задачи на благо Отечества", — добавил президент.
Он также пожелал жителям Дагестана успехов и всего наилучшего.
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Владимир ПутинСеверный КавказРеспублика ДагестанБезопасность
 
 
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