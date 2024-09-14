Путин отметил вклад жителей Дагестана в борьбу с терроризмом
Путин отметил вклад жителей Дагестана в отражение агрессии терроризма в 1999
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил жителей Дагестана с 25-й годовщиной отражения нападения банды международных террористов, вторгшихся на территорию республики в сентябре 1999 года, сообщается на сайте Кремля.
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"Тогда, в тяжелых для Северного Кавказа и всей страны испытаниях, воочию проявились лучшие качества нашего многонационального народа: сплоченность, самоотверженность, беззаветная любовь к Родине, ответственность за ее судьбу", — говорится в поздравительной телеграмме.
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Глава государства напомнил, что дагестанские ополченцы вместе с вооруженными силами и добровольцами из многих регионов нерушимой стеной встали на пути врага и показали силу единения людей перед общей угрозой.
"Мы искренне гордимся вкладом дагестанцев в отражение агрессии международного терроризма, их сегодняшними подвигами в ходе специальной военной операции", — подчеркнул Путин.
Он также отметил роль тогдашнего главы Дагестана Магомедали Магомедова в укреплении мира и согласия в республике и сохранении территориальной целостности России. Путин назвал его выдающимся государственным деятелем, мужественным, наделенным несгибаемой волей человеком, настоящим патриотом, верным сыном Дагестана и всей России.
"Убежден, что, опираясь на вековые традиции дружбы и взаимопонимания, передающиеся из поколения в поколение, мы и впредь будем достойно решать ответственные задачи на благо Отечества", — добавил президент.
Он также пожелал жителям Дагестана успехов и всего наилучшего.
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