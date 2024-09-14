https://ria.ru/20240914/pribaltika-1972653749.html

Прибалтийская наступательная операция

Прибалтийская наступательная операция - РИА Новости, 14.09.2024

Прибалтийская наступательная операция

Восемьдесят лет назад Красная армия начала Прибалтийскую операцию, в результате которой были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Эти земли имели для немцев... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:15

2024-09-14T11:15

2024-09-14T11:48

инфографика

эстония

латвия

литва

великая отечественная война (1941-1945)

вермахт

германия

ссср

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Восемьдесят лет назад Красная армия начала Прибалтийскую операцию, в результате которой были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Эти земли имели для немцев стратегическое значение. Они прикрывали Восточную Пруссию, позволяли блокировать наш флот в Финском заливе и беспрепятственно вывозить сырье из Скандинавии. Кроме того, Германия использовала как базу снабжения саму Прибалтику. Войска вермахта подготовили здесь прочную многополосную оборону. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивалось наступление советских частей и чего им удалось достичь.

эстония

латвия

литва

германия

ссср

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2024

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эстония, латвия, литва, великая отечественная война (1941-1945), вермахт, германия, ссср, инфографика