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Прибалтийская наступательная операция - РИА Новости, 14.09.2024
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11:15 14.09.2024 (обновлено: 11:48 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/pribaltika-1972653749.html
Прибалтийская наступательная операция
Прибалтийская наступательная операция - РИА Новости, 14.09.2024
Прибалтийская наступательная операция
Восемьдесят лет назад Красная армия начала Прибалтийскую операцию, в результате которой были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Эти земли имели для немцев... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:15
2024-09-14T11:48
инфографика
эстония
латвия
литва
великая отечественная война (1941-1945)
вермахт
германия
ссср
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Восемьдесят лет назад Красная армия начала Прибалтийскую операцию, в результате которой были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Эти земли имели для немцев стратегическое значение. Они прикрывали Восточную Пруссию, позволяли блокировать наш флот в Финском заливе и беспрепятственно вывозить сырье из Скандинавии. Кроме того, Германия использовала как базу снабжения саму Прибалтику. Войска вермахта подготовили здесь прочную многополосную оборону. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивалось наступление советских частей и чего им удалось достичь.
эстония
латвия
литва
германия
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эстония, латвия, литва, великая отечественная война (1941-1945), вермахт, германия, ссср, инфографика
Инфографика, Эстония, Латвия, Литва, Великая Отечественная война (1941-1945), Вермахт, Германия, СССР
Инфографика

Прибалтийская наступательная операция

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Восемьдесят лет назад Красная армия начала Прибалтийскую операцию, в результате которой были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Эти земли имели для немцев стратегическое значение. Они прикрывали Восточную Пруссию, позволяли блокировать наш флот в Финском заливе и беспрепятственно вывозить сырье из Скандинавии. Кроме того, Германия использовала как базу снабжения саму Прибалтику. Войска вермахта подготовили здесь прочную многополосную оборону. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивалось наступление советских частей и чего им удалось достичь.
 
ИнфографикаЭстонияЛатвияЛитваВеликая Отечественная война (1941-1945)ВермахтГерманияСССР
 
 
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