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Прибалтийская наступательная операция
Прибалтийская наступательная операция - РИА Новости, 14.09.2024
Прибалтийская наступательная операция
Восемьдесят лет назад Красная армия начала Прибалтийскую операцию, в результате которой были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Эти земли имели для немцев... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:15
2024-09-14T11:15
2024-09-14T11:48
инфографика
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латвия
литва
великая отечественная война (1941-1945)
вермахт
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Восемьдесят лет назад Красная армия начала Прибалтийскую операцию, в результате которой были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Эти земли имели для немцев стратегическое значение. Они прикрывали Восточную Пруссию, позволяли блокировать наш флот в Финском заливе и беспрепятственно вывозить сырье из Скандинавии. Кроме того, Германия использовала как базу снабжения саму Прибалтику. Войска вермахта подготовили здесь прочную многополосную оборону. Смотрите в инфографике Ria.ru, как развивалось наступление советских частей и чего им удалось достичь.
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эстония, латвия, литва, великая отечественная война (1941-1945), вермахт, германия, ссср, инфографика
Инфографика, Эстония, Латвия, Литва, Великая Отечественная война (1941-1945), Вермахт, Германия, СССР