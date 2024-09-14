https://ria.ru/20240914/premiya-1972758204.html

Лауреатов народной премии "Время героев" наградили в Мордовии

Лауреатов народной премии "Время героев" наградили в Мордовии - РИА Новости, 14.09.2024

Лауреатов народной премии "Время героев" наградили в Мордовии

Победителей народной премии "Время героев" наградили в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T22:23

2024-09-14T22:23

2024-09-14T22:24

республика мордовия

нижегородская область

пензенская область

россия

артем здунов

сергей макаров (инвестор)

дамир юсупов

президентский фонд культурных инициатив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150062/14/1500621494_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_d1fe750f5267f9c95f003938d0bb4ead.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Победителей народной премии "Время героев" наградили в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Народная премия "Время героев" проходит в Мордовии уже в третий раз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В 2024 году она впервые стала межрегиональной - к ней присоединились пять регионов России. Поступило более 2,5 тысячи заявок, 125 человек стали номинантами. Несколько месяцев шло открытое голосование, и жители регионов выбрали героев нашего времени - 337 тысяч голосов отдано за номинантов на этапе народного голосования. "Этот фестиваль стал для нас хорошей традицией, которую мы запишем в страницы истории Мордовии. Сегодня мы будем чествовать тех, кто совершил героические поступки в разных сферах деятельности… Проект "Время героев" - самый светлый, он затрагивает наши сердца", - передает пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова. Церемония началась с минуты молчания. которой почтили память героев, погибших в ходе специальной военной операции. Глава Мордовии вручил Ордена Мужества семьям уроженца Ромодановского района Владимира Кладова и уроженца Рузаевки Анатолия Лапшина, погибших при исполнении боевых заданий. Медалью "За отвагу" награждены действующие участники и ветераны СВО Вадим Калугин, Сергей Макаров, Александр Теркин, медалью Жукова - Дмитрий Курченков. Здунов также вручил народную премию "Время героев" в специальной номинации "Герои нашего времени". Ее обладателями стали участники спецоперации Константин Пронькин, Александр Беляйкин, Виталий Ергин, Евгений Автайкин и Евгений Шнякин. Награждение победителей началось с номинации "Герои трудовой династии". Победителем в этой номинации стала представительница Мордовии Оксана Старостина, на сцену поднялись все члены педагогической династии, общий стаж семьи учителей составляет 250 лет. В номинации "Герои наставничества" победил руководитель студенческих отрядов Артём Колобов из Пензенской области. Награду в номинации "Герои по призванию" получил сотрудник МЧС Сергей Аршинов из Чувашии, а вручил ее Герой России, летчик Дамир Юсупов, 5 лет назад совершивший аварийную посадку самолёта на кукурузное поле. В номинации "Герои правопорядка" победителями стали Екатерина Сиротина, Александр Соколов и Дмитрий Воеводин из Нижегородской области, задержавшие человека, причастного к взрыву автомобиля писателя Захара Прилепина. Народное признание в номинации "Герои семьи" было отдано семье Юрия и Надежды Горшениных из Мордовии, которые воспитывают четверых детей и занимаются благотворительностью. "Героем медицины" стала врач-гинеколог Фаина Магдеева из Мордовии, "Героем науки" - биофизик Марина Ширманова из Нижегородской области, мечтающая создать лекарство от рака, "Героем образования" - учитель физики Николай Вихарев из Нижегородской области, "Героем промышленности" - сталевар "ВКМ-Стали" из Мордовии Виталий Кузнецов. В номинации "Герои добровольчества" победителями стали Юлия Куценко из Ульяновской области и протоиерей Владимир Кугушев из Мордовии, помогающие бойцам СВО. Еще одним победителем в этой номинации стал предприниматель Никита Иванов. "Героем социального предпринимательства" стал Сергей Сорокин из Чувашии, который занимается строительством и сохранением традиций родного края, в номинации "Герои воспитания" победила Екатерина Вдовина из Пензенской области. "Героем культуры" признан директор Мордовского краеведческого музея имени Воронина Дмитрий Фролов. В номинации "Герои спорта" победил Юрий Назаров, а "Героем преодоления" стал Александр Яшин - оба из Ульяновской области. Яшин, несмотря на проблемы со зрением, создал хоккейную команду и занимается адаптивным спортом. "Героем сельского хозяйства" стал передовик из Пензенской области Юрий Родионов. Победителем в специальной номинации "Герои трудовой династии. Основатель" стала Валентина Бучумова из Мордовии - её трудовой стаж на предприятии ЛВЗ "Саранский" составляет 43 года, а общий стаж династии Бучумовых - более 180 лет. В специальной номинации "Герои качества" награждена начальник производства Торбеевского подразделения мясоперерабатывающего комбината "Атяшевский" Ольга Сорудейкина. В номинации "Герои зоозащиты" победила Наталия Кадомцева из Пензенской области, "Герои экологии" - создатель квадро-эко-патруля из Мордовии Надежда Бояркина, "Герои сервиса" - электрогазосварщик из Нижегородской области Михаил Дёмкин, "Герои транспорта" - начальник аэродромной службы Валерий Маслов из Пензенской области, вся семья которого также работает на аэродроме. Звание "Герой сохранения исторической памяти" получил руководитель поискового отряда из Мордовии Александр Планкин, "Героем исполнительского искусства" стала Елена Хорькова из Чувашии, "Героем декоративно-прикладного искусства" - Наталия Панкова из Нижегородской области. В номинации "Герой медиа" победителем стал спортивный журналист и комментатор с 20-летним стажем из Пензенской области Владимир Тер-Казаров. В номинации "Герои по зову сердца" победила многодетная мама Надежда Цветкова из Чувашии, которая спасла двух тонущих людей.

https://ria.ru/20240912/mordoviya-1972315220.html

https://ria.ru/20240808/mordovija-1964896653.html

https://ria.ru/20240823/shkoly-1968093904.html

нижегородская область

пензенская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, пензенская область, россия, артем здунов, сергей макаров (инвестор), дамир юсупов, президентский фонд культурных инициатив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия