https://ria.ru/20240914/opasnost--1972760103.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 14.09.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:41
2024-09-14T22:41
2024-09-14T22:42
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
безопасность
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), воронежская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Воронежская область, Безопасность
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Гусев: на территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА