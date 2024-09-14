https://ria.ru/20240914/ochki-1972715208.html
Источник: пьяная жительница Петербурга разбила очки солисту Мариинки
Источник: пьяная жительница Петербурга разбила очки солисту Мариинки - РИА Новости, 14.09.2024
Источник: пьяная жительница Петербурга разбила очки солисту Мариинки
Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая, будучи пьяной, в баре ударила в лицо мужчину, получившему травму глаза, куда попало стекло его... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:48
2024-09-14T16:48
2024-09-14T16:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая, будучи пьяной, в баре ударила в лицо мужчину, получившему травму глаза, куда попало стекло его разбившихся очков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, около 3.24 мск в четверг в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в баре на Английском проспекте, 26 девушка ударила молодого человека, "причинив ему ранение стеклом". Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что пьяная посетительница бара ударила в глаз 45-летнего мужчину. В результате его очки разбились, и стекло попало в глаз. "Пострадавший был срочно госпитализирован, у мужчины диагностирована открытая травма правого глазного яблока с внутренними повреждениями. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен на амбулаторное лечение", – рассказали в ГУМВД. В пятницу днем предполагаемую виновницу инцидента задержали на улице Якубовича. "Она доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заключили в региональном главке МВД РФ. Полиция не приводит данные пострадавшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что травму глаза получил солист Мариинского театра. Комментарием Мариинки о его состоянии РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240702/metro-1956840444.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, мариинский театр
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Мариинский театр
Источник: пьяная жительница Петербурга разбила очки солисту Мариинки
Пьяная петербурженка разбила очки солисту Мариинки, он получил травму глаза
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу, которая, будучи пьяной, в баре ударила в лицо мужчину, получившему травму глаза, куда попало стекло его разбившихся очков, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, около 3.24 мск в четверг в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что в баре на Английском проспекте, 26 девушка ударила молодого человека, "причинив ему ранение стеклом".
Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что пьяная посетительница бара ударила в глаз 45-летнего мужчину. В результате его очки разбились, и стекло попало в глаз.
"Пострадавший был срочно госпитализирован, у мужчины диагностирована открытая травма правого глазного яблока с внутренними повреждениями. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен на амбулаторное лечение", – рассказали в ГУМВД.
В пятницу днем предполагаемую виновницу инцидента задержали на улице Якубовича.
"Она доставлена в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заключили в региональном главке МВД РФ.
Полиция не приводит данные пострадавшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что травму глаза получил солист Мариинского театра. Комментарием Мариинки о его состоянии РИА Новости пока не располагает.