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Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку
Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку - РИА Новости, 14.09.2024
Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку
Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, пострадавших госпитализировали, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:47
2024-09-14T17:47
2024-09-14T17:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, пострадавших госпитализировали, сообщило МЧС России в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент с украинским беспилотником произошел после того, как сотрудники ликвидировали пожар в частном доме в Никитском районе Горловки. БПЛА появился над районом, пока сотрудники собирали оборудование. "В ДНР пострадали три сотрудника МЧС России... Когда личный состав начал собирать пожарно-техническое вооружение, в небе был замечен беспилотник. С минно-взрывными травмами сотрудники доставлены в больницу", - говорится в сообщении. МЧС России также сообщило, что в результате атаки БПЛА повреждения также получила автоцистерна.
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горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку
Три сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Горловку