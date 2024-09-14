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Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку

Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку - РИА Новости, 14.09.2024

Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку

Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, пострадавших госпитализировали, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:47

2024-09-14T17:47

2024-09-14T17:47

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, пострадавших госпитализировали, сообщило МЧС России в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент с украинским беспилотником произошел после того, как сотрудники ликвидировали пожар в частном доме в Никитском районе Горловки. БПЛА появился над районом, пока сотрудники собирали оборудование. "В ДНР пострадали три сотрудника МЧС России... Когда личный состав начал собирать пожарно-техническое вооружение, в небе был замечен беспилотник. С минно-взрывными травмами сотрудники доставлены в больницу", - говорится в сообщении. МЧС России также сообщило, что в результате атаки БПЛА повреждения также получила автоцистерна.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия