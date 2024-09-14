Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/obstrel-1972725255.html
Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку
Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку - РИА Новости, 14.09.2024
Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку
Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, пострадавших госпитализировали, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:47
2024-09-14T17:47
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972724959_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_e7e1e06c0f76e78a7115c0bfd93319ac.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, пострадавших госпитализировали, сообщило МЧС России в Telegram-канале. По данным ведомства, инцидент с украинским беспилотником произошел после того, как сотрудники ликвидировали пожар в частном доме в Никитском районе Горловки. БПЛА появился над районом, пока сотрудники собирали оборудование. "В ДНР пострадали три сотрудника МЧС России... Когда личный состав начал собирать пожарно-техническое вооружение, в небе был замечен беспилотник. С минно-взрывными травмами сотрудники доставлены в больницу", - говорится в сообщении. МЧС России также сообщило, что в результате атаки БПЛА повреждения также получила автоцистерна.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972724959_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_60fabcb804401a14a38dabbf42365aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Сотрудники МЧС пострадали при атаке беспилотника на Горловку

Три сотрудника МЧС пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Горловку

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия атаки беспилотника ВСУ на Горловку
Последствия атаки беспилотника ВСУ на Горловку - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия атаки беспилотника ВСУ на Горловку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Горловку, пострадавших госпитализировали, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент с украинским беспилотником произошел после того, как сотрудники ликвидировали пожар в частном доме в Никитском районе Горловки. БПЛА появился над районом, пока сотрудники собирали оборудование.
© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия атаки беспилотника ВСУ на Горловку
Последствия атаки беспилотника ВСУ на Горловку - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия атаки беспилотника ВСУ на Горловку
"В ДНР пострадали три сотрудника МЧС России... Когда личный состав начал собирать пожарно-техническое вооружение, в небе был замечен беспилотник. С минно-взрывными травмами сотрудники доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
МЧС России также сообщило, что в результате атаки БПЛА повреждения также получила автоцистерна.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"Выдержит не каждый": в чем признались врачи из Горловки
18 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала