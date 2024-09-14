https://ria.ru/20240914/obstrel-1972654925.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.09.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска утром в субботу обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:21
2024-09-14T09:21
2024-09-14T09:21
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска утром в субботу обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.45 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство. Предыдущий обстрел Горловки представительство зафиксировало в 02.30. Тогда по городу также выпустили три снаряда калибра 15 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке три снаряда натовского калибра