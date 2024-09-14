https://ria.ru/20240914/komanda-1972754877.html

СМИ: команда Харрис не раз вводила публику в заблуждение о словах Трампа

СМИ: команда Харрис не раз вводила публику в заблуждение о словах Трампа - РИА Новости, 14.09.2024

СМИ: команда Харрис не раз вводила публику в заблуждение о словах Трампа

Избирательная кампания кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в соцсети X неоднократно вводила читателей в заблуждение некорректными вырезками и РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T21:28

2024-09-14T21:28

2024-09-14T21:37

в мире

сша

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Избирательная кампания кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис в соцсети X неоднократно вводила читателей в заблуждение некорректными вырезками и субтитрами высказываний ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа, в субботу сообщил телеканал CNN. "Кампания Харрис использует @KamalaHQ (аккаунт в соцсети X - ред.) как своего рода непочтительную собаку для нападок, публикуя шутливые посты, чтобы привлечь внимание к спорным, неверным или сомнительным комментариям Трампа и его союзников. Но аккаунт, который кампания Харрис называет своей "официальной страницей быстрого реагирования", сам неоднократно делал неточные комментарии", - говорится в сообщении. Телеканал привел в пример восемь случаев, когда аккаунт кампании Харрис вводил читателей в заблуждение. Например, кампания не раз утверждала, что Трамп якобы во время предвыборных выступлений забывал, в каком штате находится, приводя отрывки из его выступлений в доказательство. Но CNN отмечает, что если посмотреть его выступления полностью, то он не забывал о своем местонахождении, а просто говорил о проблемах в одних штатах, при этом выступая в других. В соцсети X в августе даже появился аккаунт @KamalaHQLies, который отслеживает некорректные посты избирательной кампании Харрис. Нет достоверных сведений о том, кто занимается его ведением, однако на него подписались уже более 268 тысяч читателей. У официального аккаунта кампании Харрис @KamalaHQ в соцсети X 1.3 миллиона подписчиков. Ранее СМИ уличили команду Харрис в манипуляции заголовками материалов американской прессы через покупку рекламы в сервисе Google Ads. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240914/vybory-1972667197.html

https://ria.ru/20240912/harris-1972357071.html

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в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, google