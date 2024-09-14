https://ria.ru/20240914/kndr-1972635699.html

Ким Чен Ын пообещал Шойгу расширять сотрудничество с Россией

Ким Чен Ын пообещал Шойгу расширять сотрудничество с Россией - РИА Новости, 14.09.2024

Ким Чен Ын пообещал Шойгу расширять сотрудничество с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что Пхеньян будет расширять сотрудничество с Москвой в духе... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T01:21

2024-09-14T01:21

2024-09-14T01:47

россия

ким чен ын

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что Пхеньян будет расширять сотрудничество с Москвой в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."Товарищ Ким Чен Ын оценил, что по договоренностям, достигнутым на июньском корейско-российском саммите в Пхеньяне, отношения между двумя странами динамично развиваются во всех сферах, включая политику, экономику и культуру. И заверил, что правительство КНДР будет и впредь расширять сотрудничество и содействие с Россией в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", — говорится в сообщении агентства.Уточняется, что северокорейский лидер, провожая Шойгу, тепло попрощался с ним и попросил передать президенту России Владимиру Путину свой привет, а также пожелания крепкого здоровья и успехов в работе. Также Ким Чен Ын пожелал российскому народу "победы и процветания, счастья и благополучия".Россия и КНДР заключили в июне межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ заменил базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном от 9 февраля 2000 года. Новое соглашение будет бессрочным, оно подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.Четвертая статья соглашения предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972416176.html

https://ria.ru/20240816/kndr-1966514485.html

россия

кндр (северная корея)

пхеньян

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россия, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), сергей шойгу, пхеньян, владимир путин, оон