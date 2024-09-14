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"Сотни тысяч погибли": на Западе возмутились из-за события в Киеве
"Сотни тысяч погибли": на Западе возмутились из-за события в Киеве - РИА Новости, 14.09.2024
"Сотни тысяч погибли": на Западе возмутились из-за события в Киеве
Сотни тысяч украинцев погибли из-за Владимира Зеленского и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:48
2024-09-14T14:48
2024-09-14T14:48
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сотни тысяч украинцев погибли из-за Владимира Зеленского и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он прокомментировал их встречу, о которой накануне сообщил Зеленский."В Киеве прошла ежегодная встреча клуба убийц. Сотни тысяч украинских мужчин, большинство из беднейших регионов Украины, погибли из-за этих двух отвратительных созданий", — написал Боуз.Журналист выразил уверенность, что история рано или поздно их рассудит.На прошлой неделе пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили беседу с Джонсоном, во время которой они говорили от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста-глобалиста Жака Аттали. Во время разговора бывший премьер Великобритании заявил, что Украине нужна массовая мобилизация, так как "они еще не призвали многих молодых людей".
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"Сотни тысяч погибли": на Западе возмутились из-за события в Киеве
Боуз: сотни тысяч украинцев погибли из-за Зеленского и Бориса Джонсона