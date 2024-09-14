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Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур: как это было - РИА Новости, 14.09.2024
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Культура
 
08:00 14.09.2024 (обновлено: 08:05 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/forum-1972535255.html
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур: как это было
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур: как это было - РИА Новости, 14.09.2024
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур: как это было
В форуме, который завершается в Северной столице, на этот раз приняли участие представители 80 стран. Что стало главной темой масштабного мероприятия, какие... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T08:00
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культура
россия
культура
фото
брикс
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В форуме, который завершается в Северной столице, на этот раз приняли участие представители 80 стран. Что стало главной темой масштабного мероприятия, какие прошли сессии и дискуссии — в фотоленте РИА Новости.
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россия, культура, фото, фото, брикс, государственный эрмитаж, мариинский театр, ольга любимова, федор бондарчук, владимир путин, санкт-петербург
Культура, Россия, Культура, Фото, БРИКС, Государственный Эрмитаж, Мариинский театр, Ольга Любимова, Федор Бондарчук, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур: как это было

В Петербурге завершается международный форум объединенных культур

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В форуме, который завершается в Северной столице, на этот раз приняли участие представители 80 стран. Что стало главной темой масштабного мероприятия, какие прошли сессии и дискуссии — в фотоленте РИА Новости.
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В этом году форум посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?"

На фото: участники сессии "Общая сцена: сотрудничество театров как символ объединения мировых культур" в рамках форума.

Участники сессии Общая сцена: сотрудничество театров, как символ объединения мировых культур в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге

В этом году форум посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?"

На фото: участники сессии "Общая сцена: сотрудничество театров как символ объединения мировых культур" в рамках форума.

© РИА Новости
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1 из 11
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"В современном мире успеха добивается то общество, в котором люди прежде всего мотивированы, вдохновлены культурой и где они могут опираться на прочную основу своих ценностей, своей истории и своих традиций", — сказал Владимир Путин, выступая на форуме.

"Мы убеждены, что она (культура. — Прим. ред.) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры", — подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

"В современном мире успеха добивается то общество, в котором люди прежде всего мотивированы, вдохновлены культурой и где они могут опираться на прочную основу своих ценностей, своей истории и своих традиций", — сказал Владимир Путин, выступая на форуме.

"Мы убеждены, что она (культура. — Прим. ред.) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры", — подчеркнул президент.

© РИА Новости
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2 из 11
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Он отметил, что в некоторых странах поступает много обращений от культурных деятелей из-за того, что им навязывают чуждые "неолиберальные стандарты", которые активно тиражируются СМИ, формируя мейнстрим.

"Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму, и если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссера, актера мелькают инакомыслие, сомнения, его ждут остракизм и отмена", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

Он отметил, что в некоторых странах поступает много обращений от культурных деятелей из-за того, что им навязывают чуждые "неолиберальные стандарты", которые активно тиражируются СМИ, формируя мейнстрим.

"Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму, и если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссера, актера мелькают инакомыслие, сомнения, его ждут остракизм и отмена", — сказал Путин.

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Президент напомнил, что недавно подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

"Мы не боремся против каких-то других ценностей — мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами. И это решение принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора. В основном речь идет о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращенные этические установки", — пояснил Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

Президент напомнил, что недавно подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

"Мы не боремся против каких-то других ценностей — мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами. И это решение принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора. В основном речь идет о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращенные этические установки", — пояснил Путин.

© РИА Новости
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"Мы с вами присутствуем на самом масштабном российском международном культурном мероприятии. Я могу с уверенностью сказать, что сейчас 80 стран прибыли в Санкт-Петербург. В данной ситуации речь идет о деятелях культуры, а не о политиках, (поэтому. — Прим. ред.) для нас нет дружественных или недружественных делегаций. (На форум приехали. — Прим. ред.) люди, которые против отмены культуры", — сказала министр культуры России Ольга Любимова.

Министр культуры РФ Ольга Любимова на сессии Общая сцена: сотрудничество театров, как символ объединения мировых культур в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге

"Мы с вами присутствуем на самом масштабном российском международном культурном мероприятии. Я могу с уверенностью сказать, что сейчас 80 стран прибыли в Санкт-Петербург. В данной ситуации речь идет о деятелях культуры, а не о политиках, (поэтому. — Прим. ред.) для нас нет дружественных или недружественных делегаций. (На форум приехали. — Прим. ред.) люди, которые против отмены культуры", — сказала министр культуры России Ольга Любимова.

© РИА Новости
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В рамках форума прошла встреча министров культуры БРИКС. В ней приняли участие представители председательствующей в этом году России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а также недавно присоединившихся к объединению Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии.

Уникальным механизмом сотрудничества этих государств в культурной сфере стали альянсы БРИКС: Альянс музеев, Альянс библиотек, Альянс художественных музеев и национальных галерей, а также Альянс детских и юношеских театров.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова предложила создать еще Альянс народной танцевальной культуры БРИКС и Ассоциацию киношкол стран БРИКС.

Встреча министров культуры БРИКС в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге в рамках международного форума объединенных культур

В рамках форума прошла встреча министров культуры БРИКС. В ней приняли участие представители председательствующей в этом году России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а также недавно присоединившихся к объединению Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии.

Уникальным механизмом сотрудничества этих государств в культурной сфере стали альянсы БРИКС: Альянс музеев, Альянс библиотек, Альянс художественных музеев и национальных галерей, а также Альянс детских и юношеских театров.

Глава Минкультуры России Ольга Любимова предложила создать еще Альянс народной танцевальной культуры БРИКС и Ассоциацию киношкол стран БРИКС.

© РИА Новости
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В деловую программу вошли десять тематических направлений: "Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?"; "Искусственный интеллект и национальный суверенитет"; "Культурное наследие: традиции и современность"; "Деловая культура"; "Медийная культура"; "Кино", "Театр"; "Музыка"; "Цирк" и "Музеи".

Федор Бондарчук стал модератором сессии "Кино", на которой обсуждались проблемы искусственного интеллекта (ИИ), интерес публики к турецким сериалам и копродукция с Азией.

Продюсер, режиссер, актер, председатель совета директоров Киностудии Ленфильм Федор Бондарчук и художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов (слева направо) во время выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур

В деловую программу вошли десять тематических направлений: "Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?"; "Искусственный интеллект и национальный суверенитет"; "Культурное наследие: традиции и современность"; "Деловая культура"; "Медийная культура"; "Кино", "Театр"; "Музыка"; "Цирк" и "Музеи".

Федор Бондарчук стал модератором сессии "Кино", на которой обсуждались проблемы искусственного интеллекта (ИИ), интерес публики к турецким сериалам и копродукция с Азией.

© РИА Новости
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7 из 11
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Руководители российских музеев, ведущие эксперты отрасли приняли участие в дискуссии "Современные музейные технологии". Они обсудили, как найти баланс, чтобы сделать музейные экспозиции интересными и доступными, не теряя при этом ценность и аутентичность культурного наследия.

Участники дискуссии Современные музейные технологии в рамках международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге

Руководители российских музеев, ведущие эксперты отрасли приняли участие в дискуссии "Современные музейные технологии". Они обсудили, как найти баланс, чтобы сделать музейные экспозиции интересными и доступными, не теряя при этом ценность и аутентичность культурного наследия.

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Для гостей и участников подготовили и развлекательную программу. Одним из запоминающихся ярких моментов стало выступление народной артистки России Надежды Бабкиной с человекоподобным роботом Арди. Вместе они исполнили песню "Родина моя".

Выступление певицы Надежды Бабкиной с поющим роботом Арди на церемонии открытия X Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге

Для гостей и участников подготовили и развлекательную программу. Одним из запоминающихся ярких моментов стало выступление народной артистки России Надежды Бабкиной с человекоподобным роботом Арди. Вместе они исполнили песню "Родина моя".

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Гости форума посетили большую выставку, посвященную ленинградскому нонконформистскому искусству "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века". В экспозиции — более 400 работ.

Посетительница на выставке Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в рамках X Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге

Гости форума посетили большую выставку, посвященную ленинградскому нонконформистскому искусству "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века". В экспозиции — более 400 работ.

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Основными площадками деловой программы форума стали главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. Мероприятия культурной программы проходили в Михайловском и Мариинском театрах, Михайловском саду, Мраморном дворце, Этнографическом музее и музее-заповеднике "Петергоф".

На фото: посетители на выставке "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века" в рамках форума.

Посетители на выставке Пушкинская-10. Ковчег ХХI века в рамках X Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге

Основными площадками деловой программы форума стали главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. Мероприятия культурной программы проходили в Михайловском и Мариинском театрах, Михайловском саду, Мраморном дворце, Этнографическом музее и музее-заповеднике "Петергоф".

На фото: посетители на выставке "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века" в рамках форума.

© РИА Новости
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КультураРоссияКультураФотоБРИКСГосударственный ЭрмитажМариинский театрОльга ЛюбимоваФедор БондарчукВладимир ПутинСанкт-Петербург
 
 
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