Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур: как это было

В Петербурге завершается международный форум объединенных культур
В этом году форум посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?"
На фото: участники сессии "Общая сцена: сотрудничество театров как символ объединения мировых культур" в рамках форума.
В этом году форум посвящен теме "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?"
На фото: участники сессии "Общая сцена: сотрудничество театров как символ объединения мировых культур" в рамках форума.
"В современном мире успеха добивается то общество, в котором люди прежде всего мотивированы, вдохновлены культурой и где они могут опираться на прочную основу своих ценностей, своей истории и своих традиций", — сказал Владимир Путин, выступая на форуме.
"Мы убеждены, что она (культура. — Прим. ред.) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры", — подчеркнул президент.
"В современном мире успеха добивается то общество, в котором люди прежде всего мотивированы, вдохновлены культурой и где они могут опираться на прочную основу своих ценностей, своей истории и своих традиций", — сказал Владимир Путин, выступая на форуме.
"Мы убеждены, что она (культура. — Прим. ред.) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры", — подчеркнул президент.
Он отметил, что в некоторых странах поступает много обращений от культурных деятелей из-за того, что им навязывают чуждые "неолиберальные стандарты", которые активно тиражируются СМИ, формируя мейнстрим.
"Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму, и если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссера, актера мелькают инакомыслие, сомнения, его ждут остракизм и отмена", — сказал Путин.
Он отметил, что в некоторых странах поступает много обращений от культурных деятелей из-за того, что им навязывают чуждые "неолиберальные стандарты", которые активно тиражируются СМИ, формируя мейнстрим.
"Если автор заинтересован, чтобы его произведение вышло на сцену или экран, было опубликовано, он обязан следовать этому мейнстриму, и если в этих произведениях или даже в частных высказываниях писателя, режиссера, актера мелькают инакомыслие, сомнения, его ждут остракизм и отмена", — сказал Путин.
Президент напомнил, что недавно подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.
"Мы не боремся против каких-то других ценностей — мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами. И это решение принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора. В основном речь идет о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращенные этические установки", — пояснил Путин.
Президент напомнил, что недавно подписал указ об оказании гуманитарной поддержки людям, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.
"Мы не боремся против каких-то других ценностей — мы поддерживаем свои. Вот в этом, между прочим, различие в подходах между нами и нашими оппонентами. И это решение принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора. В основном речь идет о семьях с детьми, в отношении которых местные власти насаждают извращенные этические установки", — пояснил Путин.
"Мы с вами присутствуем на самом масштабном российском международном культурном мероприятии. Я могу с уверенностью сказать, что сейчас 80 стран прибыли в Санкт-Петербург. В данной ситуации речь идет о деятелях культуры, а не о политиках, (поэтому. — Прим. ред.) для нас нет дружественных или недружественных делегаций. (На форум приехали. — Прим. ред.) люди, которые против отмены культуры", — сказала министр культуры России Ольга Любимова.
"Мы с вами присутствуем на самом масштабном российском международном культурном мероприятии. Я могу с уверенностью сказать, что сейчас 80 стран прибыли в Санкт-Петербург. В данной ситуации речь идет о деятелях культуры, а не о политиках, (поэтому. — Прим. ред.) для нас нет дружественных или недружественных делегаций. (На форум приехали. — Прим. ред.) люди, которые против отмены культуры", — сказала министр культуры России Ольга Любимова.
В рамках форума прошла встреча министров культуры БРИКС. В ней приняли участие представители председательствующей в этом году России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а также недавно присоединившихся к объединению Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии.
Уникальным механизмом сотрудничества этих государств в культурной сфере стали альянсы БРИКС: Альянс музеев, Альянс библиотек, Альянс художественных музеев и национальных галерей, а также Альянс детских и юношеских театров.
Глава Минкультуры России Ольга Любимова предложила создать еще Альянс народной танцевальной культуры БРИКС и Ассоциацию киношкол стран БРИКС.
В рамках форума прошла встреча министров культуры БРИКС. В ней приняли участие представители председательствующей в этом году России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, а также недавно присоединившихся к объединению Египта, Ирана, ОАЭ и Эфиопии.
Уникальным механизмом сотрудничества этих государств в культурной сфере стали альянсы БРИКС: Альянс музеев, Альянс библиотек, Альянс художественных музеев и национальных галерей, а также Альянс детских и юношеских театров.
Глава Минкультуры России Ольга Любимова предложила создать еще Альянс народной танцевальной культуры БРИКС и Ассоциацию киношкол стран БРИКС.
В деловую программу вошли десять тематических направлений: "Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?"; "Искусственный интеллект и национальный суверенитет"; "Культурное наследие: традиции и современность"; "Деловая культура"; "Медийная культура"; "Кино", "Театр"; "Музыка"; "Цирк" и "Музеи".
Федор Бондарчук стал модератором сессии "Кино", на которой обсуждались проблемы искусственного интеллекта (ИИ), интерес публики к турецким сериалам и копродукция с Азией.
В деловую программу вошли десять тематических направлений: "Как искусство помогает народам отстаивать право на историю?"; "Искусственный интеллект и национальный суверенитет"; "Культурное наследие: традиции и современность"; "Деловая культура"; "Медийная культура"; "Кино", "Театр"; "Музыка"; "Цирк" и "Музеи".
Федор Бондарчук стал модератором сессии "Кино", на которой обсуждались проблемы искусственного интеллекта (ИИ), интерес публики к турецким сериалам и копродукция с Азией.
Руководители российских музеев, ведущие эксперты отрасли приняли участие в дискуссии "Современные музейные технологии". Они обсудили, как найти баланс, чтобы сделать музейные экспозиции интересными и доступными, не теряя при этом ценность и аутентичность культурного наследия.
Руководители российских музеев, ведущие эксперты отрасли приняли участие в дискуссии "Современные музейные технологии". Они обсудили, как найти баланс, чтобы сделать музейные экспозиции интересными и доступными, не теряя при этом ценность и аутентичность культурного наследия.
Для гостей и участников подготовили и развлекательную программу. Одним из запоминающихся ярких моментов стало выступление народной артистки России Надежды Бабкиной с человекоподобным роботом Арди. Вместе они исполнили песню "Родина моя".
Для гостей и участников подготовили и развлекательную программу. Одним из запоминающихся ярких моментов стало выступление народной артистки России Надежды Бабкиной с человекоподобным роботом Арди. Вместе они исполнили песню "Родина моя".
Гости форума посетили большую выставку, посвященную ленинградскому нонконформистскому искусству "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века". В экспозиции — более 400 работ.
Гости форума посетили большую выставку, посвященную ленинградскому нонконформистскому искусству "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века". В экспозиции — более 400 работ.
Основными площадками деловой программы форума стали главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. Мероприятия культурной программы проходили в Михайловском и Мариинском театрах, Михайловском саду, Мраморном дворце, Этнографическом музее и музее-заповеднике "Петергоф".
На фото: посетители на выставке "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века" в рамках форума.
Основными площадками деловой программы форума стали главный штаб Государственного Эрмитажа, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и здание Зимнего дворца. Мероприятия культурной программы проходили в Михайловском и Мариинском театрах, Михайловском саду, Мраморном дворце, Этнографическом музее и музее-заповеднике "Петергоф".
На фото: посетители на выставке "Пушкинская-10. Ковчег ХХI века" в рамках форума.