Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур: как это было

"В современном мире успеха добивается то общество, в котором люди прежде всего мотивированы, вдохновлены культурой и где они могут опираться на прочную основу своих ценностей, своей истории и своих традиций", — сказал Владимир Путин, выступая на форуме.

"Мы убеждены, что она (культура. — Прим. ред.) должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры", — подчеркнул президент.