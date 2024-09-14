"Мы проиграли": в Европе признали важнейшую потерю из-за России
Экс-глава ЕЦБ Драги: Европа стала заложником импорта сырья и технологий
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Дорогие энергоносители разрушают промышленность ЕС. Зависимость от импорта топлива никуда не делась, только теперь это обходится в разы дороже. Такие жесткие выводы озвучил экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С оптимизмом регулятора, который более двух лет транслировали европейским чиновникам и бизнесу, оценки влиятельного экономиста сильно расходятся. На какие проблемы он указал и как предлагает их решать — в материале РИА Новости.
"Ресурсов не хватает"
В докладе "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее", представленном Еврокомиссии, бывший руководитель ЕЦБ обрисовал нынешнее состояние экономики и перспективы на ближайшие пять лет.
У энергетического рынка, вопреки заявлениям ЕК о преодолении кризиса и успешной замене российских энергоносителей, большие трудности, констатировал экономист.
"Компании по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза выше, чем в США, а на газ — в четыре-пять. Этот разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и нашими фундаментальными проблемами", — говорится в документе.
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Экспертов это не удивило: экономика ЕС, особенно его локомотива — ФРГ, долгие годы базировалась на доступных энергоносителях из России. После отказа от них спад был лишь вопросом времени.
Франция сохранила собственную атомную генерацию. Но из-за завершающего этапа деколонизации в Африке посыпались зависимые от Парижа африканские режимы, поставлявшие сырье, отмечает Даниил Шульга, профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления Президентской академии.
По расчетам, которые приводит Марио Драги, расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 миллиарда в 2019 году до 416 в 2023-м (около 2,7% ВВП). Это результат снижения доли трубопроводных поставок из России (с 40% в 2021 году до восьми процентов в 2023-м) и увеличения закупок сжиженного газа, который в среднем на 50% дороже.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Проиграл США и Китаю
В результате ЕС стал отставать от США и Китая. Нельзя быть конкурентоспособным, если переплачиваешь за энергоносители в четыре раза, подчеркивает экс-глава ЕЦБ. К агрессивной конкуренции Европа оказалась не готова.
"Мы не сможем лидировать в технологиях и быть независимым игроком на мировой арене. Нам придется отказаться от некоторых, если не всех, амбиций", — предупреждает Драги.
По его оценкам, порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий ЕС импортирует. Из этого около 40% поступает от ограниченного числа труднозаменимых партнеров. Почти половина — из стран, с которыми нет стратегических связей. И в среднесрочной перспективе с этим ничего не поделать.
"Европа стала разменной монетой в борьбе США и Китая за ведущие позиции в мировой экономике. Еще Отто фон Бисмарк говорил, что сильная Германия — а значит, и ЕС — возможна только при условии тесного сотрудничества с Россией. На сегодняшний день данное условие не выполняется, и конкурентоспособность европейской экономики резко упала", — рассуждает Екатерина Новикова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Более того, экономики других регионов набирают обороты и скоро смогут обогнать ЕС. Это те же страны АСЕАН, включая Индонезию, Малайзию, Вьетнам, Таиланд, не говоря уже о Сингапуре. Расширение БРИКС также способствует более справедливому торговому и инвестиционному взаимодействию, добавляет она.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasРабочий проходит мимо котла на заводе R-CUA в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Рабочий проходит мимо котла на заводе R-CUA в Страсбурге
Зеленые планы — отложить
В такой ситуации ископаемое топливо "продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере до конца десятилетия", уверен Драги.
Заявленная главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен цель по декарбонизации дополнительно затормозит экономическое развитие Европы, уточняет он.
В условиях дорогих энергоресурсов и экономической нестабильности продолжение зеленого перехода только обострит проблемы, сделав экономику еще менее конкурентоспособной и более зависимой от США, отмечает Максим Черняев, директор Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя Комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя Комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге
Вопросы безопасности
Особо Драги обратил внимание на оборонную промышленность. По его мнению, США больше не могут служить "зонтиком безопасности" для ЕС, так как Вашингтон все сильнее вовлекается в борьбу с Китаем.
В докладе указывается, что с середины 2022 года по середину 2023-го страны ЕС 78% закупок в военной области совершили в третьих странах, из них 63% — в США. Стоило бы существенно нарастить инвестиции в собственный ВПК.
"Предстоит значительно увеличить расходы на оборону, чтобы компенсировать вооружения, отправленные на Украину. Однако готовность европейских стран к военным инвестициям вызывает сомнения, учитывая текущую экономическую ситуацию, обязательства и планы в других сферах, таких как энергетика и высокотехнологичные производства", — говорит Новикова.
Нужны деньги
Драги предлагает среди прочего "координировать предпочтительные торговые соглашения и прямые инвестиции со странами, богатыми природными ресурсами, создавать запасы в наиболее критически важных секторах". Кроме этого, следует упростить регулирование инновационных отраслей, повысить доступность инвестиций для развития высоких технологий, венчурных фондов и стартапов.
По его оценкам, потребуются "минимальные дополнительные инвестиции в диапазоне 750—800 миллиардов евро, что составляет 4,4-4,7% ВВП ЕС".
Это серьезный вызов для ЕС, а политическая ангажированность европейских элит неуклонно подрывает интерес инвесторов к сотрудничеству, полагают экономисты.
Азиатские предприниматели, в том числе связанные со своими правительствами, откровенно не доверяют Европе после заморозки российских активов и введения санкций, подчеркивает Шульга. Арабские или китайские магнаты теперь дважды подумают, прежде чем вкладывать деньги в ЕС, ведь велика вероятность, что следующим "недемократическим" режимом объявят их собственный.
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе