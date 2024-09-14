https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html

"Мы проиграли": в Европе признали важнейшую потерю из-за России

"Мы проиграли": в Европе признали важнейшую потерю из-за России - РИА Новости, 14.09.2024

"Мы проиграли": в Европе признали важнейшую потерю из-за России

Дорогие энергоносители разрушают промышленность ЕС. Зависимость от импорта топлива никуда не делась, только теперь это обходится в разы дороже. Такие жесткие... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:04

экономика

цены на нефть

европа

сша

россия

марио драги

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Дорогие энергоносители разрушают промышленность ЕС. Зависимость от импорта топлива никуда не делась, только теперь это обходится в разы дороже. Такие жесткие выводы озвучил экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С оптимизмом регулятора, который более двух лет транслировали европейским чиновникам и бизнесу, оценки влиятельного экономиста сильно расходятся. На какие проблемы он указал и как предлагает их решать — в материале РИА Новости."Ресурсов не хватает"В докладе "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее", представленном Еврокомиссии, бывший руководитель ЕЦБ обрисовал нынешнее состояние экономики и перспективы на ближайшие пять лет.У энергетического рынка, вопреки заявлениям ЕК о преодолении кризиса и успешной замене российских энергоносителей, большие трудности, констатировал экономист."Компании по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза выше, чем в США, а на газ — в четыре-пять. Этот разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и нашими фундаментальными проблемами", — говорится в документе.Экспертов это не удивило: экономика ЕС, особенно его локомотива — ФРГ, долгие годы базировалась на доступных энергоносителях из России. После отказа от них спад был лишь вопросом времени.Франция сохранила собственную атомную генерацию. Но из-за завершающего этапа деколонизации в Африке посыпались зависимые от Парижа африканские режимы, поставлявшие сырье, отмечает Даниил Шульга, профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления Президентской академии.По расчетам, которые приводит Марио Драги, расходы ЕС на импорт ископаемого топлива выросли с 341 миллиарда в 2019 году до 416 в 2023-м (около 2,7% ВВП). Это результат снижения доли трубопроводных поставок из России (с 40% в 2021 году до восьми процентов в 2023-м) и увеличения закупок сжиженного газа, который в среднем на 50% дороже.Проиграл США и КитаюВ результате ЕС стал отставать от США и Китая. Нельзя быть конкурентоспособным, если переплачиваешь за энергоносители в четыре раза, подчеркивает экс-глава ЕЦБ. К агрессивной конкуренции Европа оказалась не готова."Мы не сможем лидировать в технологиях и быть независимым игроком на мировой арене. Нам придется отказаться от некоторых, если не всех, амбиций", — предупреждает Драги.По его оценкам, порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий ЕС импортирует. Из этого около 40% поступает от ограниченного числа труднозаменимых партнеров. Почти половина — из стран, с которыми нет стратегических связей. И в среднесрочной перспективе с этим ничего не поделать."Европа стала разменной монетой в борьбе США и Китая за ведущие позиции в мировой экономике. Еще Отто фон Бисмарк говорил, что сильная Германия — а значит, и ЕС — возможна только при условии тесного сотрудничества с Россией. На сегодняшний день данное условие не выполняется, и конкурентоспособность европейской экономики резко упала", — рассуждает Екатерина Новикова, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Более того, экономики других регионов набирают обороты и скоро смогут обогнать ЕС. Это те же страны АСЕАН, включая Индонезию, Малайзию, Вьетнам, Таиланд, не говоря уже о Сингапуре. Расширение БРИКС также способствует более справедливому торговому и инвестиционному взаимодействию, добавляет она.Зеленые планы — отложитьВ такой ситуации ископаемое топливо "продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере до конца десятилетия", уверен Драги.Заявленная главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен цель по декарбонизации дополнительно затормозит экономическое развитие Европы, уточняет он.В условиях дорогих энергоресурсов и экономической нестабильности продолжение зеленого перехода только обострит проблемы, сделав экономику еще менее конкурентоспособной и более зависимой от США, отмечает Максим Черняев, директор Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН.Вопросы безопасностиОсобо Драги обратил внимание на оборонную промышленность. По его мнению, США больше не могут служить "зонтиком безопасности" для ЕС, так как Вашингтон все сильнее вовлекается в борьбу с Китаем.В докладе указывается, что с середины 2022 года по середину 2023-го страны ЕС 78% закупок в военной области совершили в третьих странах, из них 63% — в США. Стоило бы существенно нарастить инвестиции в собственный ВПК."Предстоит значительно увеличить расходы на оборону, чтобы компенсировать вооружения, отправленные на Украину. Однако готовность европейских стран к военным инвестициям вызывает сомнения, учитывая текущую экономическую ситуацию, обязательства и планы в других сферах, таких как энергетика и высокотехнологичные производства", — говорит Новикова.Нужны деньгиДраги предлагает среди прочего "координировать предпочтительные торговые соглашения и прямые инвестиции со странами, богатыми природными ресурсами, создавать запасы в наиболее критически важных секторах". Кроме этого, следует упростить регулирование инновационных отраслей, повысить доступность инвестиций для развития высоких технологий, венчурных фондов и стартапов.По его оценкам, потребуются "минимальные дополнительные инвестиции в диапазоне 750—800 миллиардов евро, что составляет 4,4-4,7% ВВП ЕС".Это серьезный вызов для ЕС, а политическая ангажированность европейских элит неуклонно подрывает интерес инвесторов к сотрудничеству, полагают экономисты.Азиатские предприниматели, в том числе связанные со своими правительствами, откровенно не доверяют Европе после заморозки российских активов и введения санкций, подчеркивает Шульга. Арабские или китайские магнаты теперь дважды подумают, прежде чем вкладывать деньги в ЕС, ведь велика вероятность, что следующим "недемократическим" режимом объявят их собственный.

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https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html

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экономика, цены на нефть, европа, сша, россия, марио драги, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк