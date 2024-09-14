Байден отреагировал на слова Путина об ударах по России
Байден заявил, что не думает много о Путине после слов об ударах по России
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях возможного решения позволить ВСУ использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.
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"Я не думаю много о Владимире Путине", — сообщил он.
Так глава Белого дома ответил журналистам на вопрос о том, какова его реакция на заявление российского президента, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт.
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге, что по итогам предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не стоит ожидать никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории.
Путин в четверг заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боевых действиях изменит их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявление Путина предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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