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Байден отреагировал на слова Путина об ударах по России - РИА Новости, 14.09.2024
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01:12 14.09.2024 (обновлено: 07:58 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/bayden-1972635521.html
Байден отреагировал на слова Путина об ударах по России
Байден отреагировал на слова Путина об ударах по России - РИА Новости, 14.09.2024
Байден отреагировал на слова Путина об ударах по России
Президент США Джо Байден отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях возможного решения позволить ВСУ использовать западное... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T01:12
2024-09-14T07:58
россия
сша
великобритания
владимир путин
джо байден
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях возможного решения позволить ВСУ использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. "Я не думаю много о Владимире Путине", — сообщил он.Так глава Белого дома ответил журналистам на вопрос о том, какова его реакция на заявление российского президента, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге, что по итогам предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не стоит ожидать никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории. Путин в четверг заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боевых действиях изменит их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявление Путина предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
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россия, сша, великобритания, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, в мире
Россия, США, Великобритания, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Байден отреагировал на слова Путина об ударах по России

Байден заявил, что не думает много о Путине после слов об ударах по России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях возможного решения позволить ВСУ использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России.
«
"Я не думаю много о Владимире Путине", — сообщил он.
Так глава Белого дома ответил журналистам на вопрос о том, какова его реакция на заявление российского президента, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
10 сентября, 08:00
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге, что по итогам предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не стоит ожидать никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории.
Путин в четверг заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боевых действиях изменит их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявление Путина предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00
 
РоссияСШАВеликобританияВладимир ПутинДжо БайденДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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