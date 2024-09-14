https://ria.ru/20240914/bayden-1972635521.html

Байден отреагировал на слова Путина об ударах по России

Байден отреагировал на слова Путина об ударах по России - РИА Новости, 14.09.2024

Байден отреагировал на слова Путина об ударах по России

Президент США Джо Байден отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях возможного решения позволить ВСУ использовать западное... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T01:12

2024-09-14T01:12

2024-09-14T07:58

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вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях возможного решения позволить ВСУ использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. "Я не думаю много о Владимире Путине", — сообщил он.Так глава Белого дома ответил журналистам на вопрос о том, какова его реакция на заявление российского президента, предупредившего об угрозе прямого вовлечения Запада в украинский конфликт. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на брифинге, что по итогам предстоящих переговоров президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не стоит ожидать никаких объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории. Путин в четверг заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в боевых действиях изменит их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявление Путина предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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россия, сша, великобритания, владимир путин, джо байден, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, в мире