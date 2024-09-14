https://ria.ru/20240914/bank-1972733610.html

Суд в Петербурге снял арест с акций российской дочки немецкого Commerzbank

Суд в Петербурге снял арест с акций российской дочки немецкого Commerzbank - РИА Новости, 14.09.2024

Суд в Петербурге снял арест с акций российской дочки немецкого Commerzbank

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил арест 100% акций российского банка АО "Коммерцбанк (Евразия)", принадлежащих немецкому... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:01

2024-09-14T19:01

2024-09-14T19:23

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил арест 100% акций российского банка АО "Коммерцбанк (Евразия)", принадлежащих немецкому Commerzbank, следует из опубликованного в субботу постановления суда. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в мае принял обеспечительные меры в деле по иску ООО "Русхимальянса" о солидарном взыскании более 94,9 миллиона евро выплаты по банковской гарантии и неустойки с Commerzbank, АО "Коммерцбанк (Евразия)" и ООО "Дом на Набережной 2". Суд тогда наложил арест на деньги, находящие и те, что могут поступить, на счетах Commerzbank и АО "Коммерцбанк (Евразия)", на 100% акций АО "Коммерцбанк (Евразия)", на 100% долей ООО "Дом на Набережной 2", на иные ценные бумаги Commerzbank и АО "Коммерцбанк (Евразия)", на недвижимость ответчиков, включая здание банка на Кадашевской набережной Москвы в пределах около 93,7 миллиона евро. В июне суд первой инстанции по заявлению "Русхимальянса" увеличил сумму обеспечительных мер до более 94,9 миллиона евро и отменил обеспечение в отношении ООО "Дом на Набережной 2". Одновременно суд отклонил заявление Commerzbank об отмене обеспечительных мер. Немецкий банк обжаловал это решение в апелляционной инстанции, отметив, что у него и его "дочки" достаточно имущества на территории России для исполнения решения суда, при этом имущество не может быть отчуждено или уменьшено до той степени, чтобы возник риск неисполнения судебного решения, ввиду наличия специального регулирования, ограничивающего оперативную продажу имущества. Commerzbank указал также, что обеспечительные меры явно несоразмерны сумме иска, а арест денежных средств, находящихся на корреспондентских его счетах нарушает права его клиентов. Апелляционный суд пришел к выводу, что ареста счетов ответчика, на которых имеются достаточные денежные средства для погашения задолженности в случае удовлетворения иска, для обеспечения иска, и отменил арест 100% акций АО "Коммерцбанк (Евразия)". Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июне взыскал солидарно с трех ответчиков около 93,5 миллиона евро выплаты по гарантии и более 1,4 миллиона евро процентов за просрочку исполнения обязательства. "Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.

https://ria.ru/20240905/raiffeisen-1970934398.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, москва, евросоюз, linde, commerzbank