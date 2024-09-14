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Опубликован рейтинг самых популярных направлений группы "Аэрофлот" за лето - РИА Новости, 14.09.2024
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10:05 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/aeroflot-1972660578.html
Опубликован рейтинг самых популярных направлений группы "Аэрофлот" за лето
Опубликован рейтинг самых популярных направлений группы "Аэрофлот" за лето - РИА Новости, 14.09.2024
Опубликован рейтинг самых популярных направлений группы "Аэрофлот" за лето
Самыми популярными внутренними маршрутами группы "Аэрофлот" по итогам лета стали рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом, а по... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:05
2024-09-14T10:05
москва
санкт-петербург
аэрофлот
сочи
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Самыми популярными внутренними маршрутами группы "Аэрофлот" по итогам лета стали рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом, а по международным направлениям лидируют рейсы между Москвой и Антальей, Стамбулом и Ереваном, сообщается в телеграм-канале пресс-службы перевозчика.Отмечается, что за три летних месяца группа "Аэрофлот" перевезла 17 миллионов пассажиров, что на 16,5% больше, чем в аналогичном сезоне прошлого года.Топ внутренних направлений по количеству перевезенных пассажиров (на рейсах группы "Аэрофлот", выполняемых под кодом SU, без учета авиакомпании "Победа") включает рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом (1,1 миллиона), Сочи (725 тысяч), Калининградом (556 тысяч), Владивостоком (377 тысяч), Екатеринбургом (333 тысячи), Хабаровском (301 тысяча), Минеральными Водами (289 тысяч), Казанью (253 тысячи), Уфой (247 тысяч), Самарой (225 тысяч).В рейтинг самых популярных международных направлений по количеству перевезенных пассажиров(на рейсах группы "Аэрофлот", выполняемых под кодом SU, без учета авиакомпании "Победа") вошли рейсы между Москвой и Антальей (299 тысяч), Стамбулом (197 тысячи), Ереваном (155 тысяч), Минском (143 тысячи), Бишкеком (84 тысячи), Баку (80 тысяч), Шарм-эль-Шейхом (77 тысяч), Хургадой (73 тысячи), Ташкентом(66 тысяч), Алматой (64 тысячи).
https://ria.ru/20240913/aeroflot-1972489713.html
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москва, санкт-петербург, аэрофлот, сочи
Москва, Санкт-Петербург, Аэрофлот, Сочи

Опубликован рейтинг самых популярных направлений группы "Аэрофлот" за лето

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Airbus 330
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Airbus 330. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Самыми популярными внутренними маршрутами группы "Аэрофлот" по итогам лета стали рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, Сочи и Калининградом, а по международным направлениям лидируют рейсы между Москвой и Антальей, Стамбулом и Ереваном, сообщается в телеграм-канале пресс-службы перевозчика.
Отмечается, что за три летних месяца группа "Аэрофлот" перевезла 17 миллионов пассажиров, что на 16,5% больше, чем в аналогичном сезоне прошлого года.
Топ внутренних направлений по количеству перевезенных пассажиров (на рейсах группы "Аэрофлот", выполняемых под кодом SU, без учета авиакомпании "Победа") включает рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом (1,1 миллиона), Сочи (725 тысяч), Калининградом (556 тысяч), Владивостоком (377 тысяч), Екатеринбургом (333 тысячи), Хабаровском (301 тысяча), Минеральными Водами (289 тысяч), Казанью (253 тысячи), Уфой (247 тысяч), Самарой (225 тысяч).
В рейтинг самых популярных международных направлений по количеству перевезенных пассажиров(на рейсах группы "Аэрофлот", выполняемых под кодом SU, без учета авиакомпании "Победа") вошли рейсы между Москвой и Антальей (299 тысяч), Стамбулом (197 тысячи), Ереваном (155 тысяч), Минском (143 тысячи), Бишкеком (84 тысячи), Баку (80 тысяч), Шарм-эль-Шейхом (77 тысяч), Хургадой (73 тысячи), Ташкентом(66 тысяч), Алматой (64 тысячи).
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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