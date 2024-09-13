https://ria.ru/20240913/zeynalova-1972545384.html
Биография Ирады Зейналовой
Биография Ирады Зейналовой - РИА Новости, 13.09.2024
Биография Ирады Зейналовой
Российская журналистка и телеведущая Ирада Автандиловна Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве. Ее отец, азербайджанец по национальности, был... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T15:52
2024-09-13T15:52
2024-09-13T15:52
москва
ирада зейналова
отставки и назначения - новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972516299_0:233:2047:1384_1920x0_80_0_0_a7a4fbef73a0b3b77957937d5c3cc434.jpg
Российская журналистка и телеведущая Ирада Автандиловна Зейналова родилась 20 февраля 1972 года в Москве. Ее отец, азербайджанец по национальности, был журналистом. Младшая сестра – Светлана Зейналова, теле- и радиоведущая. В 1995 году окончила Московский авиационный технический институт имени К.Э. Циолковского (сейчас в составе Московского авиационного института) по специальности "инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий".После окончания вуза получила место стажера в американской компании Samsung Aeropace.В 1997 году начала работать на канале РТР в качестве помощника редактора передачи "Время". Вскоре перешла на позицию редактора этой программы, попутно занимая должность переводчика с английского.В 2000 году стала ведущей программы "Время".В 2003 году перешла на "Первый канал". Была корреспондентом программ "Время", "Другие Новости", "Новости".В 2007 году возглавила корпункт "Первого канала" в Лондоне (Великобритания), а в 2011 году стала главой бюро "Первого канала" в Тель-Авиве (Израиль).В 2012 году стала ведущей воскресного выпуска программы "Время".В 2016 году Зейналова ушла с "Первого канала" и перешла на телеканал НТВ, где стала вести авторский воскресный выпуск новостей "Итоги недели с Ирадой Зейналовой". Является художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ.В 2012-2018 годах была постоянной приглашенной участницей передачи "Разговоры с Дмитрием Медведевым", сначала как представитель от "Первого канала", затем от НТВ.В 2017 году журналистка была одной из ведущих передачи "Недетский разговор с Владимиром Путиным". 13 сентября 2024 года указом президента России Ирада Зейналова назначена чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий. Ирада Зейналова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006), отмечена благодарностью президента России (2023). В 2021 году ей была присуждена Премия правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" (2018), телевизионной премии ТЭФИ (2006 год- в номинации "Лучший репортер", 2023 год – в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"). Ирада Зейналова замужем. От первого брака есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ирада зейналова, отставки и назначения - новости
Москва, Ирада Зейналова, Отставки и назначения - Новости
Российская журналистка и телеведущая Ирада Автандиловна Зейналова родилась 20 февраля 1972 года
в Москве. Ее отец, азербайджанец по национальности, был журналистом. Младшая сестра – Светлана Зейналова, теле
- и радиоведущая
.
В 1995 году окончила
Московский авиационный технический институт имени К.Э. Циолковского (сейчас в составе Московского авиационного института) по специальности "инженер-технолог порошковых материалов и защитных покрытий".
После окончания вуза получила место стажера в американской компании Samsung Aeropace.
В 1997 году начала работать на канале РТР в качестве помощника редактора передачи "Время". Вскоре перешла на позицию редактора этой программы, попутно занимая должность переводчика с английского.
В 2000 году стала ведущей программы "Время".
Была корреспондентом программ "Время", "Другие Новости", "Новости".
В 2007 году возглавила корпункт "Первого канала" в Лондоне (Великобритания), а в 2011 году стала главой бюро "Первого канала" в Тель-Авиве (Израиль).
В 2012 году стала ведущей воскресного выпуска программы "Время".
В 2016 году Зейналова ушла с "Первого канала" и перешла на телеканал НТВ, где стала вести авторский воскресный выпуск новостей "Итоги недели с Ирадой Зейналовой". Является художественным руководителем главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информации телекомпании НТВ.
В 2012-2018 годах была постоянной приглашенной участницей
передачи "Разговоры с Дмитрием Медведевым", сначала как представитель от "Первого канала", затем от НТВ.
В 2017 году журналистка
была одной из ведущих передачи "Недетский разговор с Владимиром Путиным".
13 сентября 2024 года указом
президента России Ирада Зейналова назначена чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий.
Ирада Зейналова награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2006
), отмечена благодарностью президента России (2023
).
В 2021 году ей была присуждена
Премия правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.
Лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России" (2018
), телевизионной премии ТЭФИ (2006 год
- в номинации "Лучший репортер", 2023 год
– в номинации "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы").
Ирада Зейналова замужем. От первого брака есть сын.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников