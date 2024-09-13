https://ria.ru/20240913/zeynalova-1972514470.html

Путин назначил Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий

Путин назначил Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий - РИА Новости, 13.09.2024

Путин назначил Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий

Телеведущую Ираду Зейналову назначили послом на Маврикии, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T14:10

2024-09-13T14:10

2024-09-13T16:10

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущую Ираду Зейналову назначили послом на Маврикии, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий", — говорится в документе.Другим указом Владимир Путин освободил от обязанностей посла Константина Климовского.После назначения Зейналова сообщила РИА Новости, что завершит карьеру журналиста, в воскресенье выйдет итоговый эфир ее программы на НТВ."Когда все произошло, когда опубликовал президент указ, эмоции были, я даже не могу их описать, потому что, с одной стороны, я много для этого сделала, я много работала, я очень этого хотела. С другой стороны, это огромная ответственность и это огромное доверие. Потому что одно дело — заниматься международной тематикой, закончить академию и стремиться к этому, а другое дело — уже именно получить этот кредит доверия. Надеюсь, оправдаю", — сказала Зейналова.Маврикий — островное государство в юго-западной части Индийского океана, находится примерно в 900 километрах к востоку от Мадагаскара.

https://ria.ru/20240913/zeynalova-1972545384.html

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россия, маврикий, ирада зейналова, владимир путин, политика