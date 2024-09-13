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Путин назначил Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий - РИА Новости, 13.09.2024
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14:10 13.09.2024 (обновлено: 16:10 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/zeynalova-1972514470.html
Путин назначил Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий
Путин назначил Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий - РИА Новости, 13.09.2024
Путин назначил Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий
Телеведущую Ираду Зейналову назначили послом на Маврикии, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T14:10
2024-09-13T16:10
россия
маврикий
ирада зейналова
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущую Ираду Зейналову назначили послом на Маврикии, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий", — говорится в документе.Другим указом Владимир Путин освободил от обязанностей посла Константина Климовского.После назначения Зейналова сообщила РИА Новости, что завершит карьеру журналиста, в воскресенье выйдет итоговый эфир ее программы на НТВ."Когда все произошло, когда опубликовал президент указ, эмоции были, я даже не могу их описать, потому что, с одной стороны, я много для этого сделала, я много работала, я очень этого хотела. С другой стороны, это огромная ответственность и это огромное доверие. Потому что одно дело — заниматься международной тематикой, закончить академию и стремиться к этому, а другое дело — уже именно получить этот кредит доверия. Надеюсь, оправдаю", — сказала Зейналова.Маврикий — островное государство в юго-западной части Индийского океана, находится примерно в 900 километрах к востоку от Мадагаскара.
https://ria.ru/20240913/zeynalova-1972545384.html
https://ria.ru/20240910/posol-1971789162.html
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россия, маврикий, ирада зейналова, владимир путин, политика
Россия, Маврикий, Ирада Зейналова, Владимир Путин, Политика
Путин назначил Ираду Зейналову послом России в республике Маврикий

Владимир Путин назначил послом России в республике Маврикий Ираду Зейналову

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИрада Зейналова
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ирада Зейналова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Телеведущую Ираду Зейналову назначили послом на Маврикии, указ президента появился на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий", — говорится в документе.
Ирада Зейналова - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Биография Ирады Зейналовой
Вчера, 15:52
Другим указом Владимир Путин освободил от обязанностей посла Константина Климовского.
После назначения Зейналова сообщила РИА Новости, что завершит карьеру журналиста, в воскресенье выйдет итоговый эфир ее программы на НТВ.
«
"Когда все произошло, когда опубликовал президент указ, эмоции были, я даже не могу их описать, потому что, с одной стороны, я много для этого сделала, я много работала, я очень этого хотела. С другой стороны, это огромная ответственность и это огромное доверие. Потому что одно дело — заниматься международной тематикой, закончить академию и стремиться к этому, а другое дело — уже именно получить этот кредит доверия. Надеюсь, оправдаю", — сказала Зейналова.
Маврикий — островное государство в юго-западной части Индийского океана, находится примерно в 900 километрах к востоку от Мадагаскара.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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РоссияМаврикийИрада ЗейналоваВладимир ПутинПолитика
 
 
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