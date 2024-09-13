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Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 13.09.2024
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01:08 13.09.2024 (обновлено: 01:22 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/zakon-1972406529.html
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ - РИА Новости, 13.09.2024
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, глава... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:08
2024-09-13T01:22
общество
ярослав нилов
яна лантратова
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. "Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки", — сказал парламентарий.При этом он отметил, что некоторые решения уже приняты под воздействием жесткой критики, которая была в этом году, и могут быть приняты дополнительные к следующему контрольному циклу.Депутат рассказал, что провел встречу с экспертами, которые дали свои наработки на тему реформирования ЕГЭ, и готовит официальное обращение в профильные ведомства. "Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки, концепцию по реформированию ЕГЭ. А кроме этого, с учетом того, что Рособрнадзор умеет проводить тестирование, достаточно жесткое, то есть опыт, который бы позволил нам тестировать на знание русского языка иностранных граждан, которые сюда приезжают работать, хотят получить временное разрешение, вид на жительство или гражданство", — рассказал парламентарий. По его словам, остро стоит вопрос, связанный с тем, чтобы дети иностранных граждан в российских школах знали базовый русский язык и не понижали уровень образования детей. "Я планирую, передав предложения по ЕГЭ, ознакомиться с тем, как можно дистанционно, убирая прямой контакт с человеком, оставив общение с машиной, искусственный интеллект и цифровые коммуникации, тестировать на знание русского языка", — сообщил Нилов.Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" внесли документ в нижнюю палату в июне. В пояснительной записке отмечалось, что из-за ЕГЭ с каждым годом среди подростков растет количество суицидов, кроме того, проведение экзамена требует от государства значительных расходов. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ранее сообщила РИА Новости, что Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в октябре.
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общество, ярослав нилов, яна лантратова, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф, россия
Общество, Ярослав Нилов, Яна Лантратова, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ, Россия
Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

Депутат Нилов: правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
"Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки", — сказал парламентарий.
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При этом он отметил, что некоторые решения уже приняты под воздействием жесткой критики, которая была в этом году, и могут быть приняты дополнительные к следующему контрольному циклу.
Депутат рассказал, что провел встречу с экспертами, которые дали свои наработки на тему реформирования ЕГЭ, и готовит официальное обращение в профильные ведомства.
"Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки, концепцию по реформированию ЕГЭ. А кроме этого, с учетом того, что Рособрнадзор умеет проводить тестирование, достаточно жесткое, то есть опыт, который бы позволил нам тестировать на знание русского языка иностранных граждан, которые сюда приезжают работать, хотят получить временное разрешение, вид на жительство или гражданство", — рассказал парламентарий.
По его словам, остро стоит вопрос, связанный с тем, чтобы дети иностранных граждан в российских школах знали базовый русский язык и не понижали уровень образования детей.
«
"Я планирую, передав предложения по ЕГЭ, ознакомиться с тем, как можно дистанционно, убирая прямой контакт с человеком, оставив общение с машиной, искусственный интеллект и цифровые коммуникации, тестировать на знание русского языка", — сообщил Нилов.
Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" внесли документ в нижнюю палату в июне. В пояснительной записке отмечалось, что из-за ЕГЭ с каждым годом среди подростков растет количество суицидов, кроме того, проведение экзамена требует от государства значительных расходов. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ранее сообщила РИА Новости, что Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в октябре.
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ОбществоЯрослав НиловЯна ЛантратоваФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Госдума РФРоссия
 
 
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