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ВТБ внедрил сервис "Цифровой профиль организации" - РИА Новости, 13.09.2024
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12:43 13.09.2024 (обновлено: 13:33 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/vtb-1972486165.html
ВТБ внедрил сервис "Цифровой профиль организации"
ВТБ внедрил сервис "Цифровой профиль организации" - РИА Новости, 13.09.2024
ВТБ внедрил сервис "Цифровой профиль организации"
ВТБ начал использовать сервис "Цифровой профиль организации", который сокращает затраты юридических лиц на идентификацию и верификацию в кредитных организациях, РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:43
2024-09-13T13:33
банки
россия
втб (банк)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВТБ начал использовать сервис "Цифровой профиль организации", который сокращает затраты юридических лиц на идентификацию и верификацию в кредитных организациях, сообщили в пресс-службе банка. Для этого ВТБ интегрировал внутренние системы с государственными базами данных, сведения из которых будут "подтягиваться" при заполнении документов автоматически. "Цифровой профиль организации" внедрен Минцифры России при поддержке Банка России и Ассоциации Финтех. Сервис позволит сократить время приема клиента на обслуживание и объем подаваемых в банк документов. Кроме того, использование актуальных на момент запроса и проверенных данных из государственных систем также снижает риск мошенничества. Цифровой профиль организации формируется автоматически. В нем "заложены" 13 сведений, которые включают около 800 параметров. Это данные из реестров ИП, юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, лицензий, данные о наличии и блокировке счетов, задолженность перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, сведения о транспортных средствах, а также статус аккредитации для ИТ-компаний. Данные профиля предоставляются по согласию руководителя организации, выданному на Госуслугах.
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банки, россия, втб (банк), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Банки, Россия, ВТБ (банк), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)

ВТБ внедрил сервис "Цифровой профиль организации"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВТБ начал использовать сервис "Цифровой профиль организации", который сокращает затраты юридических лиц на идентификацию и верификацию в кредитных организациях, сообщили в пресс-службе банка.
Для этого ВТБ интегрировал внутренние системы с государственными базами данных, сведения из которых будут "подтягиваться" при заполнении документов автоматически. "Цифровой профиль организации" внедрен Минцифры России при поддержке Банка России и Ассоциации Финтех.
Сервис позволит сократить время приема клиента на обслуживание и объем подаваемых в банк документов. Кроме того, использование актуальных на момент запроса и проверенных данных из государственных систем также снижает риск мошенничества.
Цифровой профиль организации формируется автоматически. В нем "заложены" 13 сведений, которые включают около 800 параметров. Это данные из реестров ИП, юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, лицензий, данные о наличии и блокировке счетов, задолженность перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, сведения о транспортных средствах, а также статус аккредитации для ИТ-компаний. Данные профиля предоставляются по согласию руководителя организации, выданному на Госуслугах.
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