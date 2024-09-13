https://ria.ru/20240913/vtb-1972486165.html

ВТБ внедрил сервис "Цифровой профиль организации"

ВТБ внедрил сервис "Цифровой профиль организации" - РИА Новости, 13.09.2024

ВТБ внедрил сервис "Цифровой профиль организации"

ВТБ начал использовать сервис "Цифровой профиль организации", который сокращает затраты юридических лиц на идентификацию и верификацию в кредитных организациях, РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:43

2024-09-13T12:43

2024-09-13T13:33

банки

россия

втб (банк)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВТБ начал использовать сервис "Цифровой профиль организации", который сокращает затраты юридических лиц на идентификацию и верификацию в кредитных организациях, сообщили в пресс-службе банка. Для этого ВТБ интегрировал внутренние системы с государственными базами данных, сведения из которых будут "подтягиваться" при заполнении документов автоматически. "Цифровой профиль организации" внедрен Минцифры России при поддержке Банка России и Ассоциации Финтех. Сервис позволит сократить время приема клиента на обслуживание и объем подаваемых в банк документов. Кроме того, использование актуальных на момент запроса и проверенных данных из государственных систем также снижает риск мошенничества. Цифровой профиль организации формируется автоматически. В нем "заложены" 13 сведений, которые включают около 800 параметров. Это данные из реестров ИП, юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, лицензий, данные о наличии и блокировке счетов, задолженность перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, сведения о транспортных средствах, а также статус аккредитации для ИТ-компаний. Данные профиля предоставляются по согласию руководителя организации, выданному на Госуслугах.

https://ria.ru/20240905/vtb-1970827555.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, россия, втб (банк), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)