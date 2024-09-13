ВТБ внедрил сервис "Цифровой профиль организации"
Отделение банка "ВТБ"
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ВТБ начал использовать сервис "Цифровой профиль организации", который сокращает затраты юридических лиц на идентификацию и верификацию в кредитных организациях, сообщили в пресс-службе банка.
Для этого ВТБ интегрировал внутренние системы с государственными базами данных, сведения из которых будут "подтягиваться" при заполнении документов автоматически. "Цифровой профиль организации" внедрен Минцифры России при поддержке Банка России и Ассоциации Финтех.
Сервис позволит сократить время приема клиента на обслуживание и объем подаваемых в банк документов. Кроме того, использование актуальных на момент запроса и проверенных данных из государственных систем также снижает риск мошенничества.
Цифровой профиль организации формируется автоматически. В нем "заложены" 13 сведений, которые включают около 800 параметров. Это данные из реестров ИП, юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, лицензий, данные о наличии и блокировке счетов, задолженность перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность, сведения о транспортных средствах, а также статус аккредитации для ИТ-компаний. Данные профиля предоставляются по согласию руководителя организации, выданному на Госуслугах.
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