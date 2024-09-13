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В Курской области уничтожили пять опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 13.09.2024 (обновлено: 11:42 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/vsu-1972451246.html
В Курской области уничтожили пять опорных пунктов ВСУ
В Курской области уничтожили пять опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024
В Курской области уничтожили пять опорных пунктов ВСУ
Российский спецназ уничтожил в Курской области пять опорных пунктов и около 50 солдат ВСУ, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:44
2024-09-13T11:42
специальная военная операция на украине
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский спецназ уничтожил в Курской области пять опорных пунктов и около 50 солдат ВСУ, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале."С применением танков Т-72Б3М, расчетов противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и минометов 2Б11 спецназовцы поразили позиции ВСУ, что подтверждено кадрами объективного контроля с БПЛА", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что спланировать успешный огневой налет росгвардейцам и военнослужащим Минобороны позволили данные, полученные разведкой.В результате украинские войска потеряли примерно 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено пять опорных пунктов временной дислокации и три станции РЭБ.Кроме того, росгвардейцы при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили 16 украинских FPV-дронов, а еще девять сбили из стрелкового оружия.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановили, а 10 сентября российские войска перешли в контрнаступление и за два дня освободили десять населенных пунктов. По данным Минобороны, за все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 12 тысяч человек и около сотни танков.
https://ria.ru/20240912/mid-1972342645.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа спецназа Росгвардии в Курской области
Спецназ Росгвардии уничтожил в Курской области до 50 украинских военных, пять опорных пунктов и три станции РЭБ, сообщило ведомство.
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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области уничтожили пять опорных пунктов ВСУ

Росгвардия: в Курской области уничтожили 5 опорных пунктов ВСУ и до 50 военных

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский спецназ уничтожил в Курской области пять опорных пунктов и около 50 солдат ВСУ, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале.
«
"С применением танков Т-72Б3М, расчетов противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и минометов 2Б11 спецназовцы поразили позиции ВСУ, что подтверждено кадрами объективного контроля с БПЛА", — говорится в релизе.
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В ведомстве отметили, что спланировать успешный огневой налет росгвардейцам и военнослужащим Минобороны позволили данные, полученные разведкой.
В результате украинские войска потеряли примерно 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено пять опорных пунктов временной дислокации и три станции РЭБ.
Кроме того, росгвардейцы при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили 16 украинских FPV-дронов, а еще девять сбили из стрелкового оружия.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановили, а 10 сентября российские войска перешли в контрнаступление и за два дня освободили десять населенных пунктов. По данным Минобороны, за все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 12 тысяч человек и около сотни танков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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