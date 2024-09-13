https://ria.ru/20240913/vsu-1972451246.html

В Курской области уничтожили пять опорных пунктов ВСУ

В Курской области уничтожили пять опорных пунктов ВСУ - РИА Новости, 13.09.2024

В Курской области уничтожили пять опорных пунктов ВСУ

Российский спецназ уничтожил в Курской области пять опорных пунктов и около 50 солдат ВСУ, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T10:44

2024-09-13T10:44

2024-09-13T11:42

специальная военная операция на украине

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский спецназ уничтожил в Курской области пять опорных пунктов и около 50 солдат ВСУ, сообщила пресс-служба Росгвардии в Telegram-канале."С применением танков Т-72Б3М, расчетов противотанкового ракетного комплекса "Корнет" и минометов 2Б11 спецназовцы поразили позиции ВСУ, что подтверждено кадрами объективного контроля с БПЛА", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что спланировать успешный огневой налет росгвардейцам и военнослужащим Минобороны позволили данные, полученные разведкой.В результате украинские войска потеряли примерно 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено пять опорных пунктов временной дислокации и три станции РЭБ.Кроме того, росгвардейцы при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили 16 украинских FPV-дронов, а еще девять сбили из стрелкового оружия.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение остановили, а 10 сентября российские войска перешли в контрнаступление и за два дня освободили десять населенных пунктов. По данным Минобороны, за все время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более 12 тысяч человек и около сотни танков.

https://ria.ru/20240912/mid-1972342645.html

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Работа спецназа Росгвардии в Курской области Спецназ Росгвардии уничтожил в Курской области до 50 украинских военных, пять опорных пунктов и три станции РЭБ, сообщило ведомство. 2024-09-13T10:44 true PT0M31S

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курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, безопасность