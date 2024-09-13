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Путин провел встречу с председателем Конституционного суда
Путин провел встречу с председателем Конституционного суда - РИА Новости, 13.09.2024
Путин провел встречу с председателем Конституционного суда
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T09:02
2024-09-13T09:02
2024-09-13T09:48
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.Встреча прошла в четверг поздно вечером в Санкт-Петербурге.Путин в четверг работал в Санкт-Петербурге. В ходе рабочей поездки глава государства провел встречу с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Состоялись беседы с главой МИД КНР Ван И, советником премьера Индии по национальной безопасности Алжиром Довалом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Путин также посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Кроме того, глава государства посетил многопрофильную клинику Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени Кирова, где встретился с участником СВО подполковником Александром Даниловым.
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Путин на встрече с председателем Конституционного Суда РФ Зорькиным
Путин на встрече с председателем Конституционного Суда РФ Зорькиным
2024-09-13T09:02
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политика, санкт-петербург, россия, владимир путин, валерий зорькин
Политика, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Валерий Зорькин
Путин провел встречу с председателем Конституционного суда
Путин в Санкт-Петербурге провел встречу с председателем КС России Зорькиным
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.
Встреча прошла в четверг поздно вечером в Санкт-Петербурге.
Путин в четверг работал в Санкт-Петербурге. В ходе рабочей поездки глава государства провел встречу с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Состоялись беседы с главой МИД КНР Ван И, советником премьера Индии по национальной безопасности Алжиром Довалом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Путин также посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Кроме того, глава государства посетил многопрофильную клинику Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени Кирова, где встретился с участником СВО подполковником Александром Даниловым.