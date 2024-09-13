https://ria.ru/20240913/venesuela-1972415524.html

Венесуэла отозвала посла из Испании

Венесуэла отозвала посла из Испании - РИА Новости, 13.09.2024

Венесуэла отозвала посла из Испании

Каракас после заявлений министра обороны Испании Маргариты Роблес о диктатуре в Венесуэле отозвал для консультаций своего посла и вызвал для объяснений в МИД... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T04:26

2024-09-13T04:26

2024-09-13T04:27

в мире

венесуэла

испания

каракас

маргарита роблес

николас мадуро

хорхе родригес

испанская социалистическая рабочая партия

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МЕХИКО, 13 сен - РИА Новости. Каракас после заявлений министра обороны Испании Маргариты Роблес о диктатуре в Венесуэле отозвал для консультаций своего посла и вызвал для объяснений в МИД главу испанской дипмиссии, сообщил министр иностранных дел Иван Хиль в своем Telegram-канале. "Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в связи с наглыми, интервенционистскими и грубыми высказываниями испанского министра Маргариты Роблес, которые указывают на ухудшение отношений между обеими странами, решило отозвать для консультаций посла Венесуэлы, аккредитованного в Королевстве Испания, Глэдис Гутьеррес, а также вызвать аккредитованного в Каракасе посла Испании Рамона Сантоса Мартинеса в пятницу, 13 сентября, в штаб-квартиру Министерства народной власти по международным отношениям", - написал Хиль. Министр обороны Испании Маргарита Роблес на публичном мероприятии в четверг назвала правительство Николаса Мадуро диктатурой, которая стала причиной массовой миграции населения из Венесуэлы. Спикер венесуэльской ассамблеи Хорхе Родригес накануне призвал депутатов принять резолюцию о немедленном разрыве дипломатических и торговых отношений с Испанией после того, как конгресс королевства призвал правительство признать Гонсалеса избранным президентом. Нижняя палата парламента Испании одобрила в среду незаконодательное предложение, призывающее правительство королевства признать оппозиционного экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса "законным победителем" президентских выборов в Венесуэле. Эта инициатива была выдвинута главной оппозиционной правой Народной партией "на основании неоднократного отказа избирательных властей Венесуэлы опубликовать результаты голосования в установленные сроки и в надлежащей форме" и получила поддержку 177 из 350 парламентариев. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия, возглавляемая премьер-министром страны Педро Санчесом, не поддержала предложение. Правительство Испании ранее подтвердило предоставление убежища Гонсалесу и вывезло его из страны военным самолетом с разрешением на безопасный выезд от Каракаса. Политик прибыл на авиабазу в Мадриде в сопровождении своей жены и секретаря по иностранным делам Испании Диего Мартинеса Белио. Генеральная прокуратура Венесуэлы 3 сентября сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Гонсалеса, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240519/posol-1947066326.html

https://ria.ru/20240731/venesuela-1963066360.html

https://ria.ru/20240911/maduro-1971958344.html

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в мире, венесуэла, испания, каракас, маргарита роблес, николас мадуро, хорхе родригес, испанская социалистическая рабочая партия