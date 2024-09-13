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Венесуэла отозвала посла из Испании - РИА Новости, 13.09.2024
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04:26 13.09.2024 (обновлено: 04:27 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/venesuela-1972415524.html
Венесуэла отозвала посла из Испании
Венесуэла отозвала посла из Испании - РИА Новости, 13.09.2024
Венесуэла отозвала посла из Испании
Каракас после заявлений министра обороны Испании Маргариты Роблес о диктатуре в Венесуэле отозвал для консультаций своего посла и вызвал для объяснений в МИД... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T04:26
2024-09-13T04:27
в мире
венесуэла
испания
каракас
маргарита роблес
николас мадуро
хорхе родригес
испанская социалистическая рабочая партия
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МЕХИКО, 13 сен - РИА Новости. Каракас после заявлений министра обороны Испании Маргариты Роблес о диктатуре в Венесуэле отозвал для консультаций своего посла и вызвал для объяснений в МИД главу испанской дипмиссии, сообщил министр иностранных дел Иван Хиль в своем Telegram-канале. "Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в связи с наглыми, интервенционистскими и грубыми высказываниями испанского министра Маргариты Роблес, которые указывают на ухудшение отношений между обеими странами, решило отозвать для консультаций посла Венесуэлы, аккредитованного в Королевстве Испания, Глэдис Гутьеррес, а также вызвать аккредитованного в Каракасе посла Испании Рамона Сантоса Мартинеса в пятницу, 13 сентября, в штаб-квартиру Министерства народной власти по международным отношениям", - написал Хиль. Министр обороны Испании Маргарита Роблес на публичном мероприятии в четверг назвала правительство Николаса Мадуро диктатурой, которая стала причиной массовой миграции населения из Венесуэлы. Спикер венесуэльской ассамблеи Хорхе Родригес накануне призвал депутатов принять резолюцию о немедленном разрыве дипломатических и торговых отношений с Испанией после того, как конгресс королевства призвал правительство признать Гонсалеса избранным президентом. Нижняя палата парламента Испании одобрила в среду незаконодательное предложение, призывающее правительство королевства признать оппозиционного экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса "законным победителем" президентских выборов в Венесуэле. Эта инициатива была выдвинута главной оппозиционной правой Народной партией "на основании неоднократного отказа избирательных властей Венесуэлы опубликовать результаты голосования в установленные сроки и в надлежащей форме" и получила поддержку 177 из 350 парламентариев. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия, возглавляемая премьер-министром страны Педро Санчесом, не поддержала предложение. Правительство Испании ранее подтвердило предоставление убежища Гонсалесу и вывезло его из страны военным самолетом с разрешением на безопасный выезд от Каракаса. Политик прибыл на авиабазу в Мадриде в сопровождении своей жены и секретаря по иностранным делам Испании Диего Мартинеса Белио. Генеральная прокуратура Венесуэлы 3 сентября сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Гонсалеса, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240519/posol-1947066326.html
https://ria.ru/20240731/venesuela-1963066360.html
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в мире, венесуэла, испания, каракас, маргарита роблес, николас мадуро, хорхе родригес, испанская социалистическая рабочая партия
В мире, Венесуэла, Испания, Каракас, Маргарита Роблес, Николас Мадуро, Хорхе Родригес, Испанская социалистическая рабочая партия
Венесуэла отозвала посла из Испании

МИД Венесуэлы вызвал главу испанской дипмиссии из-за заявлений о диктатуре

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МЕХИКО, 13 сен - РИА Новости. Каракас после заявлений министра обороны Испании Маргариты Роблес о диктатуре в Венесуэле отозвал для консультаций своего посла и вызвал для объяснений в МИД главу испанской дипмиссии, сообщил министр иностранных дел Иван Хиль в своем Telegram-канале.
"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла в связи с наглыми, интервенционистскими и грубыми высказываниями испанского министра Маргариты Роблес, которые указывают на ухудшение отношений между обеими странами, решило отозвать для консультаций посла Венесуэлы, аккредитованного в Королевстве Испания, Глэдис Гутьеррес, а также вызвать аккредитованного в Каракасе посла Испании Рамона Сантоса Мартинеса в пятницу, 13 сентября, в штаб-квартиру Министерства народной власти по международным отношениям", - написал Хиль.
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений президента Милея
19 мая, 22:35
Министр обороны Испании Маргарита Роблес на публичном мероприятии в четверг назвала правительство Николаса Мадуро диктатурой, которая стала причиной массовой миграции населения из Венесуэлы.
Спикер венесуэльской ассамблеи Хорхе Родригес накануне призвал депутатов принять резолюцию о немедленном разрыве дипломатических и торговых отношений с Испанией после того, как конгресс королевства призвал правительство признать Гонсалеса избранным президентом.
Нижняя палата парламента Испании одобрила в среду незаконодательное предложение, призывающее правительство королевства признать оппозиционного экс-кандидата Эдмундо Гонсалеса "законным победителем" президентских выборов в Венесуэле. Эта инициатива была выдвинута главной оппозиционной правой Народной партией "на основании неоднократного отказа избирательных властей Венесуэлы опубликовать результаты голосования в установленные сроки и в надлежащей форме" и получила поддержку 177 из 350 парламентариев. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия, возглавляемая премьер-министром страны Педро Санчесом, не поддержала предложение.
Правительство Испании ранее подтвердило предоставление убежища Гонсалесу и вывезло его из страны военным самолетом с разрешением на безопасный выезд от Каракаса. Политик прибыл на авиабазу в Мадриде в сопровождении своей жены и секретаря по иностранным делам Испании Диего Мартинеса Белио.
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Венесуэла разорвала дипотношения с Перу
31 июля, 05:50
Генеральная прокуратура Венесуэлы 3 сентября сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Гонсалеса, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Президент Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Мадуро после ареста самолета дал нелестную характеристику главе Доминиканы
11 сентября, 00:36
 
В миреВенесуэлаИспанияКаракасМаргарита РоблесНиколас МадуроХорхе РодригесИспанская социалистическая рабочая партия
 
 
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