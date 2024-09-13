https://ria.ru/20240913/ulyanov-1972552004.html
В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене
В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене - РИА Новости, 13.09.2024
В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сотрудники агентства и почти все делегации стран знают, что атаки по Запорожской АЭС ведет Украина, но доказательств нет, а нужны... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:18
2024-09-13T16:18
2024-09-13T16:29
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сотрудники агентства и почти все делегации стран знают, что атаки по Запорожской АЭС ведет Украина, но доказательств нет, а нужны неопровержимые факты, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала "Россия 24"."Я знаю, что и он (Гросси), и его сотрудники и, кстати, практически все делегации в МАГАТЭ отлично знают, что нападения на станцию осуществляет Украина, но доказательств этого действительно у Гросси нет. Здесь нужны неопровержимые факты", - сказал дипломат.Он добавил, что атакующие станцию дроны перемещаются по неясной траектории, и доказать, что ими управляли украинские военные, невозможно.
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в мире, магатэ, украина, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, россия
В мире, МАГАТЭ, Украина, Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, Россия
В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене
Ульянов: Гросси и его сотрудники не могут доказать, что Украина атакует ЗАЭС