https://ria.ru/20240913/ulyanov-1972552004.html

В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене

В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене - РИА Новости, 13.09.2024

В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сотрудники агентства и почти все делегации стран знают, что атаки по Запорожской АЭС ведет Украина, но доказательств нет, а нужны... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T16:18

2024-09-13T16:18

2024-09-13T16:29

в мире

магатэ

украина

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

запорожская аэс

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сотрудники агентства и почти все делегации стран знают, что атаки по Запорожской АЭС ведет Украина, но доказательств нет, а нужны неопровержимые факты, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала "Россия 24"."Я знаю, что и он (Гросси), и его сотрудники и, кстати, практически все делегации в МАГАТЭ отлично знают, что нападения на станцию осуществляет Украина, но доказательств этого действительно у Гросси нет. Здесь нужны неопровержимые факты", - сказал дипломат.Он добавил, что атакующие станцию дроны перемещаются по неясной траектории, и доказать, что ими управляли украинские военные, невозможно.

https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html

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в мире, магатэ, украина, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, россия