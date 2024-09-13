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В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 13.09.2024 (обновлено: 16:29 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ulyanov-1972552004.html
В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене
В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене - РИА Новости, 13.09.2024
В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сотрудники агентства и почти все делегации стран знают, что атаки по Запорожской АЭС ведет Украина, но доказательств нет, а нужны... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T16:18
2024-09-13T16:29
в мире
магатэ
украина
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сотрудники агентства и почти все делегации стран знают, что атаки по Запорожской АЭС ведет Украина, но доказательств нет, а нужны неопровержимые факты, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала "Россия 24"."Я знаю, что и он (Гросси), и его сотрудники и, кстати, практически все делегации в МАГАТЭ отлично знают, что нападения на станцию осуществляет Украина, но доказательств этого действительно у Гросси нет. Здесь нужны неопровержимые факты", - сказал дипломат.Он добавил, что атакующие станцию дроны перемещаются по неясной траектории, и доказать, что ими управляли украинские военные, невозможно.
https://ria.ru/20240906/grossi-1971077602.html
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в мире, магатэ, украина, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, россия
В мире, МАГАТЭ, Украина, Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, Россия
В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене

Ульянов: Гросси и его сотрудники не могут доказать, что Украина атакует ЗАЭС

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Ульянов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сотрудники агентства и почти все делегации стран знают, что атаки по Запорожской АЭС ведет Украина, но доказательств нет, а нужны неопровержимые факты, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала "Россия 24".
"Я знаю, что и он (Гросси), и его сотрудники и, кстати, практически все делегации в МАГАТЭ отлично знают, что нападения на станцию осуществляет Украина, но доказательств этого действительно у Гросси нет. Здесь нужны неопровержимые факты", - сказал дипломат.
Он добавил, что атакующие станцию дроны перемещаются по неясной траектории, и доказать, что ими управляли украинские военные, невозможно.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Атаки на АЭС никак нельзя оправдать, заявил Гросси
6 сентября, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭУкраинаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Запорожская АЭСРоссия
 
 
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