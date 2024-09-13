Решение конфликта на Украине невозможно без участия США, заявили в Киеве
Чалый: политическое разрешение конфликта на Украине невозможно без участия США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Найти политическое разрешение конфликта на Украине невозможно без участия США, заявил экс-замглавы МИД Украины, член украинской делегации на переговорах в Стамбуле Александр Чалый.
Ранее в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что действия Киева в последние годы привели к тому, что украинское государство уже практически перестало существовать. Украина не является суверенной и независимой, подчеркнул он.
"Без участия Соединенных Штатов найти политическое решение конфликта на Украине невозможно", - сказал Чалый, выступая в пятницу на панельной дискуссии в рамках Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
По его словам, США являются "игроком" в европейском "доме безопасности" и без их участия невозможно даже временное разрешение конфликта.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября.