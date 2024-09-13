Зеленский провел перестановки в составе СНБО Украины
Зеленский включил в СНБО новых министров и убрал бывших
© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, введя в состав этого органа новоназначенных министров и убрав уже уволенных.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц: Сибига Андрей Иванович - министр иностранных дел Украины, Сметанин Герман Владимирович - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Утвердить в персональном составе СНБО Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министра юстиции", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Этим же документом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу и экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
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