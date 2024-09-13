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Зеленский провел перестановки в составе СНБО Украины - РИА Новости, 13.09.2024
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13:03 13.09.2024 (обновлено: 13:07 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972492368.html
Зеленский провел перестановки в составе СНБО Украины
Зеленский провел перестановки в составе СНБО Украины - РИА Новости, 13.09.2024
Зеленский провел перестановки в составе СНБО Украины
Владимир Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, введя в состав этого органа новоназначенных министров и убрав уже уволенных. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T13:03
2024-09-13T13:07
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
ольга стефанишина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, введя в состав этого органа новоназначенных министров и убрав уже уволенных. "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц: Сибига Андрей Иванович - министр иностранных дел Украины, Сметанин Герман Владимирович - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Утвердить в персональном составе СНБО Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министра юстиции", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. Этим же документом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу и экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
https://ria.ru/20240913/kuleba-1972447030.html
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970858255.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, ольга стефанишина, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Ольга Стефанишина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Зеленский провел перестановки в составе СНБО Украины

Зеленский включил в СНБО новых министров и убрал бывших

© AP Photo / Roman KoksarovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, введя в состав этого органа новоназначенных министров и убрав уже уволенных.
"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц: Сибига Андрей Иванович - министр иностранных дел Украины, Сметанин Герман Владимирович - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Утвердить в персональном составе СНБО Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министра юстиции", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Стали известны неожиданные подробности об отставке Кулебы
Вчера, 10:21
Этим же документом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу и экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
Новый глава МИД Украины Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
На Западе высмеяли фото нового главы МИД Украины
5 сентября, 16:09
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаОльга СтефанишинаСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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