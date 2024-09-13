https://ria.ru/20240913/ukraina-1972492368.html

Зеленский провел перестановки в составе СНБО Украины

Зеленский провел перестановки в составе СНБО Украины - РИА Новости, 13.09.2024

Зеленский провел перестановки в составе СНБО Украины

Владимир Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, введя в состав этого органа новоназначенных министров и убрав уже уволенных. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T13:03

2024-09-13T13:03

2024-09-13T13:07

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совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, введя в состав этого органа новоназначенных министров и убрав уже уволенных. "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц: Сибига Андрей Иванович - министр иностранных дел Украины, Сметанин Герман Владимирович - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Утвердить в персональном составе СНБО Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министра юстиции", - говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского. Этим же документом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу МИД Дмитрия Кулебу и экс-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. На Украине в начале сентября после подачи заявлений об отставке были уволены ряд министров. В их числе глава МИД Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

https://ria.ru/20240913/kuleba-1972447030.html

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970858255.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, ольга стефанишина, совет национальной безопасности и обороны украины