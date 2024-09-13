https://ria.ru/20240913/ukraina-1972474879.html

Украина прибегла к аварийной помощи из-за дефицита электроэнергии

Украина прибегла к аварийной помощи из-за дефицита электроэнергии - РИА Новости, 13.09.2024

Украина прибегла к аварийной помощи из-за дефицита электроэнергии

Украина в условиях дефицита обратилась к поставкам электроэнергии из-за рубежа, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T12:15

2024-09-13T12:15

2024-09-13T13:44

жкх

польша

словакия

украина

герман галущенко

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755460306_0:0:3167:1781_1920x0_80_0_0_9663cc48837b7a59bb2887fb123097da.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украина в условиях дефицита обратилась к поставкам электроэнергии из-за рубежа, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram. "Сегодня для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу НЭК "Укрэнерго", происходит аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала вчера, 12 сентября", — говорится в публикации.В компании добавили, что всего в течение двух суток импортируют из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии 18,2 мегаватт-час электроэнергии.В июне Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.На минувшей неделе Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если продолжатся удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света будут длиться до 12 часов в сутки.

https://ria.ru/20240910/peskov-1971805697.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972280096.html

польша

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, польша, словакия, украина, герман галущенко, укрэнерго