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Украина прибегла к аварийной помощи из-за дефицита электроэнергии - РИА Новости, 13.09.2024
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12:15 13.09.2024 (обновлено: 13:44 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972474879.html
Украина прибегла к аварийной помощи из-за дефицита электроэнергии
Украина прибегла к аварийной помощи из-за дефицита электроэнергии - РИА Новости, 13.09.2024
Украина прибегла к аварийной помощи из-за дефицита электроэнергии
Украина в условиях дефицита обратилась к поставкам электроэнергии из-за рубежа, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T12:15
2024-09-13T13:44
жкх
польша
словакия
украина
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украина в условиях дефицита обратилась к поставкам электроэнергии из-за рубежа, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram. "Сегодня для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу НЭК "Укрэнерго", происходит аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала вчера, 12 сентября", — говорится в публикации.В компании добавили, что всего в течение двух суток импортируют из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии 18,2 мегаватт-час электроэнергии.В июне Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.На минувшей неделе Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если продолжатся удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света будут длиться до 12 часов в сутки.
https://ria.ru/20240910/peskov-1971805697.html
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жкх, польша, словакия, украина, герман галущенко, укрэнерго
ЖКХ, Польша, Словакия, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго
Украина прибегла к аварийной помощи из-за дефицита электроэнергии

Киев прибег к аварийной помощи нескольких стран из-за дефицита электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТЭЦ
ТЭЦ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украина в условиях дефицита обратилась к поставкам электроэнергии из-за рубежа, сообщила компания "Укрэнерго" в Telegram.
"Сегодня для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу НЭК "Укрэнерго", происходит аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала вчера, 12 сентября", — говорится в публикации.
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В компании добавили, что всего в течение двух суток импортируют из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии 18,2 мегаватт-час электроэнергии.
В июне Владимир Зеленский заявил, что на Украине уничтожены девять гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
В свою очередь, украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что страна лишилась половины вырабатывающих мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит.
На минувшей неделе Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если продолжатся удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света будут длиться до 12 часов в сутки.
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ЖКХПольшаСловакияУкраинаГерман ГалущенкоУкрэнерго
 
 
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