Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией, заявил Песков
Песков: РФ развивает партнерские отношения с Турцией, несмотря на разногласия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам саммита так называемой "Крымской платформы" в Киеве заявил о необходимости возвращения Крыма в ее состав, так как это "требование международного права". Комментируя высказывания турецкого лидера, Песков сообщил, что тема принадлежности Крыма относится к категории разногласий между РФ и Турцией. Он отметил, что Москва продолжает разъяснять Анкаре позицию по Крыму и надеется, что со временем это позволит Анкаре согласиться с ее доводами.
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"В остальном мы продолжаем развивать наши отношения с Турцией - партнерские отношения", - сказал Песков журналистам.
Созданный по инициативе Киева и впервые проведенный в 2021 году саммит "Крымская платформа", на котором в том числе обсуждают пути возвращения контроля Киева над Крымом, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шабашем, где Запад пестует "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". По оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта встреча является чрезвычайно недружественным мероприятием по отношению к России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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