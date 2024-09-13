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Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным - РИА Новости, 13.09.2024
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02:33 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/tramp-1972410562.html
Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным
Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным - РИА Новости, 13.09.2024
Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь публично подверг критике нынешнего хозяина Белого дома за его отказ поддерживать... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T02:33
2024-09-13T02:33
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь публично подверг критике нынешнего хозяина Белого дома за его отказ поддерживать контакты с российским лидером Владимиром Путиным, что, по мнению Трампа, является необходимым для урегулирования конфликта на Украине. "Вы думаете, что он (президент Джо Байден) по ночам лежит в кровати без сна, вновь и вновь ворочаясь и пытаясь найти способ остановить ужасающий конфликт между Россией и Украиной? Я так не считаю. Он не разговаривал с Путиным уже много лет. Став президентом, я улажу этот вопрос", - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Аризона. Ранее соратник Трампа и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал, что план экс-президента по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киеву не будет дано членство в НАТО. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре на ВЭФ Путин заявлял, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным

Трамп вновь раскритиковал Байдена за отказ поддерживать контакты с Путиным

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Дональд Трамп
Кандидат в президенты США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп вновь публично подверг критике нынешнего хозяина Белого дома за его отказ поддерживать контакты с российским лидером Владимиром Путиным, что, по мнению Трампа, является необходимым для урегулирования конфликта на Украине.
"Вы думаете, что он (президент Джо Байден) по ночам лежит в кровати без сна, вновь и вновь ворочаясь и пытаясь найти способ остановить ужасающий конфликт между Россией и Украиной? Я так не считаю. Он не разговаривал с Путиным уже много лет. Став президентом, я улажу этот вопрос", - сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Аризона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
10 сентября, 08:00
Ранее соратник Трампа и кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс рассказал, что план экс-президента по решению украинского конфликта может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между двумя странами и предоставление Москве гарантий того, что Киеву не будет дано членство в НАТО.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявлял, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Оценивать готовность кандидата в президента США Дональда Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта преждевременно, нужно дождаться окончания президентских выборов в США, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Америка выбирает между войной и позором
11 сентября, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденНАТОВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
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