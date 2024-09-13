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Взрыв жилого дома на Каширском шоссе в Москве в 1999 году

Взрыв жилого дома на Каширском шоссе в Москве в 1999 году - РИА Новости, 13.09.2024

Взрыв жилого дома на Каширском шоссе в Москве в 1999 году

13 сентября 1999 года в пять часов утра в Москве на Каширском шоссе прогремел взрыв в жилом доме № 6 корпус 3. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T01:58

2024-09-13T01:58

2024-09-13T01:58

справки

происшествия

москва

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13 сентября 1999 года в пять часов утра в Москве на Каширском шоссе прогремел взрыв в жилом доме № 6 корпус 3. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен. В результате взрыва погибли 124 жильца дома, в том числе 13 детей. Семь человек получили ранения различной степени тяжести. В соседних с взорванным домом зданиях были выбиты практически все окна. В жилом доме № 8 корпус 4 по Каширскому шоссе от взрывной волны были полностью разрушены лестничные марши, в стенах здания образовались большие трещины. Первая группа спасателей и кинологи выехала на место происшествия 13 сентября в 05.27, кинологи – в 05.29, к 7.32 к ним присоединились инженеры и связисты. Во второй половине дня 14 сентября все завалы были разобраны. Спасти удалось одного человека.Власти Москвы оказали помощь пострадавшим от взрыва дома на Каширском шоссе, им была оказана материальная помощь, выплачена компенсация за утраченное имущество. Пострадавшим жителям выделили 39 квартир.Распоряжением мэра на проведение планово-предупредительного капитального ремонта жилых домов, прилегающих к месту взрыва, было выделено 34 миллиона рублей. Впоследствии на месте взорванного дома организовали сквер, в центре которого находится мемориал и доска с именами 124 жертв этого теракта. Мемориал выполнен в виде маленькой православной часовни. Каждый год 13 сентября здесь собираются родные и друзья погибших. Они приносят цветы, иконы, зажигают поминальные свечи.Террористический акт на Каширском шоссе был частью серии терактов, осуществленных в российских городах в сентябре 1999 года: 8 сентября террористы взорвали жилой дом на улице Гурьянова в Москве, а 16 сентября 1999 года – жилой дом в Волгодонске Ростовской области.Проанализировав остатки взрывчатки, следователи пришли к выводу, что все три теракта были произведены одной и той же бандитской группировкой: состав взрывчатой смеси полностью совпадал. В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах жилых домов в Москве и Волгодонске. Следствие установило, что непосредственными организаторами терактов являлись граждане иностранных государств Эмир Аль-Хаттаб и Абу Умар, которые были впоследствии ликвидированы спецслужбами РФ на территории Чечни.Хаттаб и Умар на территории Северокавказских субъектов РФ создали организованную группу, в планы которой входило совершение серии актов терроризма в России. Следствием было установлено, что в первой половине августа 1999 года члены этой группы в поселке Мирный Предгорного района Ставропольского края кустарным способом незаконно изготовили свыше 14 тонн самодельного смесевого взрывчатого вещества, которое упаковали в мешки. В середине августа мешки с взрывчатой смесью привезли на продовольственную базу в Кисловодске, где они до конца месяца хранились в кузове "Камаза", арендованного одним из террористов. В начале сентября террористы перевезли свыше 10 тонн взрывчатой смеси, замаскировав и документально оформив этот груз как сахар, в Москву, а остальную взрывчатку (свыше четырех тонн) под видом картофеля отправили в город Волгодонск Ростовской области. В Москве взрывчатую смесь сначала хранили в складском помещении на Краснодарской улице. 7-8 сентября члены преступной группы развезли взрывчатку по трем адресам – на улицу Гурьянова, на Каширское шоссе и на улицу Борисовские пруды. Следствием было установлено, что в Москве преступники подготовили взрывы по четырем адресам – на улице Гурьянова, Каширском шоссе, Борисовских прудах и на Краснодарской улице. Взрывы на Борисовских прудах и Краснодарской улице правоохранительным органам удалось предотвратить.В дом № 6 корпус 3 на Каширском шоссе террористы перевезли свыше двух тонн взрывчатого вещества и средства его подрыва 7 сентября. Весь груз сложили в специально для этого арендованном нежилом подвальном помещении.Рано утром 13 сентября они совершили взрыв в этом доме, использовав самодельное взрывное устройство большой мощности, располагавшееся в нежилом подвальном помещении в этом здании.По информации следствия, к организации терактов в Москве (8 и 13 сентября) и Волгодонске были причастны Ачимез Гочияев, Хаким Абаев, Денис Сайтаков, братья Заур и Тимур Батчаевы, Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев.Из всей преступной группы правоохранительным органам удалось задержать лишь Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева. Следствие установило, что они занимались доставкой взрывчатых веществ к местам проведения терактов, а также изготовлением взрывных устройств.В сентябре 2003 года уголовное дело в отношении Адама Деккушева и Юсуфа Крымшамхалова было направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. В январе 2004 года Мосгорсуд приговорил их к пожизненному заключению. Деккушев и Крымшамхалов были признаны виновными в терроризме, незаконной перевозке, хранении и изготовлении взрывчатых веществ, участии в незаконном вооруженном формировании, убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство, а также в незаконном пересечении госграницы. Адвокаты осужденных подали кассационную жалобу на приговор в Верховный суд. В июле 2004 года Верховный суд РФ оставил в силе приговор. Большинство остальных членов преступной группы, осуществивших взрывы домов в Москве и Волгодонске, были убиты. В Чечне погибли Сайтаков и Заур Батчаев. Его брат Тимур Батчаев был уничтожен на территории Грузии.Хаким Абаев и Ачимез Гочияев были объявлены в федеральный и международный розыск. В 2004 году в ходе операции, проводимой спецназом в Ингушетии, Хаким Абаев был убит. 14 мая 2003 года Кисловодский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего сотрудника ГАИ Станислава Любичева, с помощью которого террористы летом 1999 года доставили в Москву часть взрывчатки.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, происшествия, москва