https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи - РИА Новости, 13.09.2024
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи в России, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:41
2024-09-13T20:41
2024-09-13T23:13
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи в России, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Подтверждение личности при покупке сим-картыТак, обязательным условием для заключения договора на услуги мобильной связи станет подтверждение личности. "Для россиян есть три способа: с помощью документа, удостоверяющего личность, и "Госуслуг". Если у абонента нет регистрации на "Госуслугах", он может обратиться в уполномоченную правительством организацию", — указали в ведомстве.Что касается иностранных граждан, то они смогут приобрести сим-карту только по биометрии.Проверка заключенных договоровДокумент также предлагает проверять уже заключенные договоры на оказание услуг связи."Операторы будут направлять уведомления абонентам, у которых превышен лимит по количеству сим-карт (не более 20 номеров для россиян и не более десяти — для иностранцев). Если абоненты не уменьшат их количество в течение переходного периода, услуги мобильной связи будут приостановлены по всем номерам", — говорится в документе.Уточняется, что иностранцы, которые используют российские сим-карты, должны будут пройти идентификацию личности по биометрии.Подтверждение личности при оплате наличнымиКроме того, проект предполагает обязательное подтверждение личности при оплате связи наличными."Оплата услуг мобильной связи за наличный расчет будет возможна в уполномоченных правительством организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через "Госуслуги", — отметили в пресс-службе.Минцифры предлагает установить переходный период для введения новых правил: для россиян — до 1 ноября 2025 года, для иностранцев — до 1 июля 2025-го.В ведомстве отметили, что эти изменения необходимы для повышения безопасности и удобства всех абонентов, а также для борьбы с мошенничеством и нелегальными сим-картами.
https://ria.ru/20240904/deti-1970533572.html
https://ria.ru/20240724/sim-karty-1961807252.html
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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи
Минцифры предложило подтверждать личность через Госуслуги при покупке сим-карты
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи в России, следует из документа на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
Подтверждение личности при покупке сим-карты
Так, обязательным условием для заключения договора на услуги мобильной связи станет подтверждение личности.
«
"Для россиян есть три способа: с помощью документа, удостоверяющего личность, и "Госуслуг". Если у абонента нет регистрации на "Госуслугах", он может обратиться в уполномоченную правительством организацию", — указали в ведомстве.
Что касается иностранных граждан, то они смогут приобрести сим-карту только по биометрии.
Проверка заключенных договоров
Документ также предлагает проверять уже заключенные договоры на оказание услуг связи.
"Операторы будут направлять уведомления абонентам, у которых превышен лимит по количеству сим-карт (не более 20 номеров для россиян и не более десяти — для иностранцев). Если абоненты не уменьшат их количество в течение переходного периода, услуги мобильной связи будут приостановлены по всем номерам", — говорится в документе.
Уточняется, что иностранцы, которые используют российские сим-карты, должны будут пройти идентификацию личности по биометрии.
Подтверждение личности при оплате наличными
Кроме того, проект предполагает обязательное подтверждение личности при оплате связи наличными.
"Оплата услуг мобильной связи за наличный расчет будет возможна в уполномоченных правительством организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через "Госуслуги", — отметили в пресс-службе.
Минцифры предлагает установить переходный период для введения новых правил: для россиян — до 1 ноября 2025 года, для иностранцев — до 1 июля 2025-го.
В ведомстве отметили, что эти изменения необходимы для повышения безопасности и удобства всех абонентов, а также для борьбы с мошенничеством и нелегальными сим-картами.