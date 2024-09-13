https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html

Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи

Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи - РИА Новости, 13.09.2024

Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи

Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи в России, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:41

2024-09-13T20:41

2024-09-13T23:13

общество

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи в России, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Подтверждение личности при покупке сим-картыТак, обязательным условием для заключения договора на услуги мобильной связи станет подтверждение личности. "Для россиян есть три способа: с помощью документа, удостоверяющего личность, и "Госуслуг". Если у абонента нет регистрации на "Госуслугах", он может обратиться в уполномоченную правительством организацию", — указали в ведомстве.Что касается иностранных граждан, то они смогут приобрести сим-карту только по биометрии.Проверка заключенных договоровДокумент также предлагает проверять уже заключенные договоры на оказание услуг связи."Операторы будут направлять уведомления абонентам, у которых превышен лимит по количеству сим-карт (не более 20 номеров для россиян и не более десяти — для иностранцев). Если абоненты не уменьшат их количество в течение переходного периода, услуги мобильной связи будут приостановлены по всем номерам", — говорится в документе.Уточняется, что иностранцы, которые используют российские сим-карты, должны будут пройти идентификацию личности по биометрии.Подтверждение личности при оплате наличнымиКроме того, проект предполагает обязательное подтверждение личности при оплате связи наличными."Оплата услуг мобильной связи за наличный расчет будет возможна в уполномоченных правительством организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через "Госуслуги", — отметили в пресс-службе.Минцифры предлагает установить переходный период для введения новых правил: для россиян — до 1 ноября 2025 года, для иностранцев — до 1 июля 2025-го.В ведомстве отметили, что эти изменения необходимы для повышения безопасности и удобства всех абонентов, а также для борьбы с мошенничеством и нелегальными сим-картами.

https://ria.ru/20240904/deti-1970533572.html

https://ria.ru/20240724/sim-karty-1961807252.html

https://ria.ru/20240808/putin-1965059666.html

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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)