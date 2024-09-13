Рейтинг@Mail.ru
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи - РИА Новости, 13.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:41 13.09.2024 (обновлено: 23:13 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/svyaz-1972615240.html
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи - РИА Новости, 13.09.2024
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи в России, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T20:41
2024-09-13T23:13
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942772677_0:247:3070:1974_1920x0_80_0_0_3886b19bbd011b2039eda47cf111e325.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи в России, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Подтверждение личности при покупке сим-картыТак, обязательным условием для заключения договора на услуги мобильной связи станет подтверждение личности. "Для россиян есть три способа: с помощью документа, удостоверяющего личность, и "Госуслуг". Если у абонента нет регистрации на "Госуслугах", он может обратиться в уполномоченную правительством организацию", — указали в ведомстве.Что касается иностранных граждан, то они смогут приобрести сим-карту только по биометрии.Проверка заключенных договоровДокумент также предлагает проверять уже заключенные договоры на оказание услуг связи."Операторы будут направлять уведомления абонентам, у которых превышен лимит по количеству сим-карт (не более 20 номеров для россиян и не более десяти — для иностранцев). Если абоненты не уменьшат их количество в течение переходного периода, услуги мобильной связи будут приостановлены по всем номерам", — говорится в документе.Уточняется, что иностранцы, которые используют российские сим-карты, должны будут пройти идентификацию личности по биометрии.Подтверждение личности при оплате наличнымиКроме того, проект предполагает обязательное подтверждение личности при оплате связи наличными."Оплата услуг мобильной связи за наличный расчет будет возможна в уполномоченных правительством организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через "Госуслуги", — отметили в пресс-службе.Минцифры предлагает установить переходный период для введения новых правил: для россиян — до 1 ноября 2025 года, для иностранцев — до 1 июля 2025-го.В ведомстве отметили, что эти изменения необходимы для повышения безопасности и удобства всех абонентов, а также для борьбы с мошенничеством и нелегальными сим-картами.
https://ria.ru/20240904/deti-1970533572.html
https://ria.ru/20240724/sim-karty-1961807252.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965059666.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942772677_448:103:2958:1986_1920x0_80_0_0_ebba7052b917174ebdd01e69c1a38de9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи

Минцифры предложило подтверждать личность через Госуслуги при покупке сим-карты

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минцифры предложило изменить правила оказания услуг телефонной связи в России, следует из документа на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Подтверждение личности при покупке сим-карты

Так, обязательным условием для заключения договора на услуги мобильной связи станет подтверждение личности.
«
"Для россиян есть три способа: с помощью документа, удостоверяющего личность, и "Госуслуг". Если у абонента нет регистрации на "Госуслугах", он может обратиться в уполномоченную правительством организацию", — указали в ведомстве.
Что касается иностранных граждан, то они смогут приобрести сим-карту только по биометрии.
Дети смотрят мультфильм - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Госдуме предложили создать детские сим-карты
4 сентября, 15:20

Проверка заключенных договоров

Документ также предлагает проверять уже заключенные договоры на оказание услуг связи.
"Операторы будут направлять уведомления абонентам, у которых превышен лимит по количеству сим-карт (не более 20 номеров для россиян и не более десяти — для иностранцев). Если абоненты не уменьшат их количество в течение переходного периода, услуги мобильной связи будут приостановлены по всем номерам", — говорится в документе.
Уточняется, что иностранцы, которые используют российские сим-карты, должны будут пройти идентификацию личности по биометрии.
SIM-карта - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
СК предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами
24 июля, 19:58

Подтверждение личности при оплате наличными

Кроме того, проект предполагает обязательное подтверждение личности при оплате связи наличными.
"Оплата услуг мобильной связи за наличный расчет будет возможна в уполномоченных правительством организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или через "Госуслуги", — отметили в пресс-службе.
Минцифры предлагает установить переходный период для введения новых правил: для россиян — до 1 ноября 2025 года, для иностранцев — до 1 июля 2025-го.
В ведомстве отметили, что эти изменения необходимы для повышения безопасности и удобства всех абонентов, а также для борьбы с мошенничеством и нелегальными сим-картами.
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента
8 августа, 22:20
 
ОбществоРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала