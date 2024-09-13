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Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте - РИА Новости, 13.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 13.09.2024
https://ria.ru/20240913/ssha-1972409216.html
Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте
Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте - РИА Новости, 13.09.2024
Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:58
2024-09-13T01:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
карин жан-пьер
нато
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте на Украине."Я не собираюсь затрагивать гипотетические вопросы. Я не буду вдаваться во внутренние политические дискуссии", — заявила она.Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240912/konflikt-1972374924.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, карин жан-пьер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, НАТО
Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте

Белый дом отказался комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте с РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в США
Здание Белого дома в США - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте на Украине.
«
"Я не собираюсь затрагивать гипотетические вопросы. Я не буду вдаваться во внутренние политические дискуссии", — заявила она.
Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарной сессии - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
НАТО решает, вступать ли в конфликт на Украине напрямую, заявил Путин
Вчера, 19:35
Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинКарин Жан-ПьерНАТО
 
 
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