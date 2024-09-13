https://ria.ru/20240913/ssha-1972409216.html

Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте

Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте - РИА Новости, 13.09.2024

Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T01:58

2024-09-13T01:58

2024-09-13T01:58

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте на Украине."Я не собираюсь затрагивать гипотетические вопросы. Я не буду вдаваться во внутренние политические дискуссии", — заявила она.Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240912/konflikt-1972374924.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, карин жан-пьер, нато