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Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте
Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте - РИА Новости, 13.09.2024
Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого... РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T01:58
2024-09-13T01:58
2024-09-13T01:58
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать слова президента России Владимира Путина о том, что НАТО обсуждает возможность прямого участия в конфликте на Украине."Я не собираюсь затрагивать гипотетические вопросы. Я не буду вдаваться во внутренние политические дискуссии", — заявила она.Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможное применение Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240912/konflikt-1972374924.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, карин жан-пьер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, НАТО
Белый дом не стал комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте
Белый дом отказался комментировать слова Путина об участии НАТО в конфликте с РФ