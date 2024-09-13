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Минцифры предложило проверять заключенные договоры на оказание услуг связи

Минцифры предложило проверять заключенные договоры на оказание услуг связи - РИА Новости, 13.09.2024

Минцифры предложило проверять заключенные договоры на оказание услуг связи

Минцифры предлагает проверять уже заключенные договоры на оказание услуг связи: иностранцам с российскими сим-картами нужно будет подтвердить свою личность по... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T20:46

2024-09-13T20:46

2024-09-13T20:53

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минцифры предлагает проверять уже заключенные договоры на оказание услуг связи: иностранцам с российскими сим-картами нужно будет подтвердить свою личность по биометрии, а жителям РФ - проверить, не превышен ли лимит в 20 сим-карт.Такие изменения связаны с тем, что министерство предлагает утвердить новые правила услуг оказания телефонной связи."Проверка ранее заключенных договоров. Операторы связи будут направлять уведомления абонентам, у которых превышен лимит по количеству сим-карт (не более 20 номеров для россиян и не более 10 - для иностранцев). Если абоненты не уменьшат их количество в течение переходного периода, услуги мобильной связи им будут приостановлены по всем номерам… Иностранцам, которые уже пользуются российскими сим-картами, нужно будет в течение переходного периода пройти идентификацию личности по биометрии", - сообщили в пресс-службе министерства.Кроме этого, Минцифры предлагает установить переходный период к новым правилам: для россиян - до 1 ноября 2025 года, для иностранцев - до 1 июля 2025 года.

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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, технологии, россия