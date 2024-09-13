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Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын - РИА Новости, 13.09.2024
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10:32 13.09.2024 (обновлено: 13:34 13.09.2024)
https://ria.ru/20240913/shoygu-1972449138.html
Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын
Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын - РИА Новости, 13.09.2024
Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Пхеньян и провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в Совбезе. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:32
2024-09-13T13:34
пхеньян
россия
ким чен ын
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Пхеньян и провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в Совбезе."В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки", — говорится в релизе.Встречи прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей, достигнутых во время июньского визита президента Владимира Путина в КНДР, отметили в Совбезе. Там подчеркнули, что нынешние переговоры внесут важный вклад в дело реализации положений двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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пхеньян, россия, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин
Пхеньян, Россия, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын

Совбез РФ: 13 сентября Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Пхеньян и провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в Совбезе.
"В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки", — говорится в релизе.
Встречи прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей, достигнутых во время июньского визита президента Владимира Путина в КНДР, отметили в Совбезе. Там подчеркнули, что нынешние переговоры внесут важный вклад в дело реализации положений двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече Высоких представителей государств БРИКС и БРИКС плюс, курирующих вопросы безопасности - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Шойгу рассказал о встрече по безопасности представителей БРИКС
12 сентября, 20:58
 
ПхеньянРоссияКим Чен ЫнСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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