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Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын
Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын - РИА Новости, 13.09.2024
Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Пхеньян и провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в Совбезе. РИА Новости, 13.09.2024
2024-09-13T10:32
2024-09-13T10:32
2024-09-13T13:34
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Пхеньян и провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили в Совбезе."В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки", — говорится в релизе.Встречи прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей, достигнутых во время июньского визита президента Владимира Путина в КНДР, отметили в Совбезе. Там подчеркнули, что нынешние переговоры внесут важный вклад в дело реализации положений двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
https://ria.ru/20240912/bezopasnost-1972385774.html
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пхеньян, россия, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин
Пхеньян, Россия, Ким Чен Ын, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын
Совбез РФ: 13 сентября Шойгу посетил Пхеньян, где его принял Ким Чен Ын